Accident îngrozitor în Alba Iulia, surprins de camerele de supraveghere. Vă avertizăm, urmează imagini şi detalii cu puternic impact emoţional! O femeie de 62 de ani a fost ucisă pe trecerea de pietoni. Impactul a fost atât de puternic încât femeia a fost aruncată câţiva metri. Şoferul vinovat este un bărbat de 65 de ani, care nu consumase alcool.

Sunt imaginile şocante cu femeia de 62 de ani din Alba Iulia. Traversa pe Bulevardul „Tudor Vladimirescu", una dintre cele mai circulate artere din oraş. Brusc, e aruncată câţiva metri, în aer.

Minute în şir au încercat medicii să o readucă la viaţă pe femeie, însă fără succes.

"Să ştiţi că târziu a venit poliţia şi salvarea. Vă zic ca să ştiţi. Cam după 12 minute a venit SMURD. Şoferul a spus că pe trecere. Nu a văzut-o că el a venit pe banda doi", spune un martor.

Articolul continuă după reclamă

Martorii spun că femeia a murit sub privirile celor aflaţi deja acolo, în primele minute după accident.

Al optulea caz în zonă

"A apărut un bărbat înalt, încă o femeie şi au început de au zis...au căutat-o la puls: au zis „are puls". Imediat, după 10 secunde, nu a avut puls", spune un martor.

Revoltaţi, locuitorii cer măsuri urgente pentru siguranță: limitarea vitezei, treceri de pietoni supraînălțate și monitorizarea traficului. Mai ales că nu este primul accident care are loc în zonă.

"Al optulea necaz e ăsta de se întâmplă la trecerea asta de pietoni. Acum le-am spus la poliţişti...de ce nu pun limitare de viteză? 100, nici nu le pasă că sunt...şi pe mine era să mă lovească aici", spun oamenii.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă pe numele şoferului.