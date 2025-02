Nicuşor Dan, întrebat dacă guvernul ar putea cădea la moţiunea de cenzură: "Cred că sunt 50-50% şanse să pice"

Nicuşor Dan a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, dacă el crede că mai rezistă Guvernul Ciolacu în condiţiile în care se anunţă o moţiune de cenzură. "Moţiunea cenzură din nou este un act cu o componentă puternică electorală în care sunt nişte partide care au 35% în Parlament şi e legitim să facă asta. Întrebarea este cum se comportă restul partidelor din Parlament şi mai ales cum se comportă cele trei partide plus minorităţi care sprijină guvernul. Bineînţeles că suntem în spaţiul ăsta şi avem anumite informaţii. Cred că discuţia e deschisă în momentul ăsta", a declarat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan spune că dacă va ajunge preşedinte nu îi va cere demisia premierului Ciolacu

Întrebat dacă sunt şanse să cadă guvernul Ciolacu la moţiunea de cenzură, Nicuşor Dan a răspuns: "Într-un fel sau altul. (...) Cred că sunt 50-50% şanse să pice în momentul acesta". La remarca potrivit căreia acest lucru ar înseamna ca unii parlamentari PSD sau PNL să voteze împotriva guvernului Ciolacu, Nicuşor Dan a declarat: "Da, sau să nu se ajungă până acolo aşa cum s-a întâmplat în cazul Iohannis".

El a adăugat că dacă exista vointa de a schimba acest guvern, atunci trebuie să existe o soluţie pentru guvernul următor. "Fără discuţie că un preşedinte interimar şi un guvern interimar nu sunt un lucru bun pentru România. Deci eu cred că în mod responsabil, dacă există voinţa de a schimba guvernul acest lucru trebuie pregătit dinainte, trebuie să existe soluţia pentru guvernul următor, însemnând principiile de guvernare, împărţirea poziţiilor, astfel încât să nu avem o lungă perioadă de instabilitate pentru că se întâmplă lucruri pe scena internaţională şi dacă eşti... şi în practică sunt reuniuni internaţionale în care România nu e invitată. Trebuie să avem o stabilitate şi o legitimitate astfel încât să avem un cuvânt de spus", a mai afirmat Nicuşor Dan.

El precizat, răspunzând unei întrebări, că, dacă va ajunge preşedinte, nu îi va cere demisia premierului Marcel Ciolacu. "Nu. Fără să fiu un susţinător nici al PSD-ului, nici al lui Marcel Ciolacu, cu atât mai mult acum după ce mi-au tăiat banii la primărie, nu. (...) Electoratul de dreapta, stânga sau inclusiv izolaţionist înţelege că lucrurile nu mai pot să meargă în maniera în care au mers şi mulţi dintre noi am avut speranţa imediat după noiembrie, am auzit şi liderii politici spunând am înţeles mesajul românilor, o să schimbăm modul de a face politică şi vedem că nu s-a schimbat mare lucru de atunci până acum. De exemplu, numirile oamenilor pe diverse poziţii. Asta este, în opinia mea, aşteptarea românilor pentru un preşedinte care să forţeze nişte schimbări nu neapărat de nume, cât de acţiune ale politicienilor. Ăsta este mesajul. Pe de o parte. Pe de altă parte, publicul de dreapta trebuie să înţeleagă că nu putem avea alegeri anticipate şi chiar teoretic dacă le-am avea, am avea cam acelaşi rezultat în Parlament. Şi atunci chestiunea nu este de cum să se împartă poziţiile, ci ce trebuie să facă Guvernul", a mai declarat Nicuşor Dan.

