Nicuşor Dan: PUZ-urile de sector, o corupţie de miliarde de euro. În Berceni, oamenii nu au trotuare, blocurile construite "unele într-altele"

Totodată, el susţine că adoptarea Planurilor Urbanistice Zonale pentru cele şase sectoare ale Capitalei, în timpul administraţiei anterioare, a reprezentat "o afacere de corupţie de câteva miliarde de euro". În cadrul unei conferinţe de presă susţinută, joi dimineaţă, în zona fostelor sere Berceni, edilul general a declarat că în prezent PUZ-urile sectoarelor 1, 3, 5 şi 6 sunt anulate definitiv, iar cele ale sectoarelor 2 şi 4 au fost suspendate, din nou.

Nicuşor Dan: PUZ-urile de sector, o afacere de corupţie de miliarde de euro

"Printr-o decizie pe care Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat-o luni, s-a reactivat suspendarea PUZ Sector 4. Noi am avut şase PUZ-uri de sector, câte unul pentru fiecare sector. În momentul acesta avem anulate definitiv PUZ-urile de la sectoarele 1, 3, 5 şi 6, iar cele de la sectoarele 2 şi 4, începând de luni, sunt din nou suspendate, amândouă. Este cea mai mare afacere de corupţie a administraţiei PSD 2016-2020. Adică, Parcul Verdi este o afacere de corupţie de 10-20 de milioane de euro. Această afacere de corupţie - PUZ-urile de sector - este o afacere de corupţie de câteva miliarde de euro. Adică PUZ-urile de la sectoarele 3, 4, 5, 6 au adus foloase necuvenite de câteva sute de milioane de euro, iar cele de la sectoarele 1 şi 2, foloase necuvenite de miliarde de euro, pentru că sunt zonele de nord", a spus Nicuşor Dan.

El s-a declarat "dezamăgit" că instituţiile statului "nu au făcut nimic", deşi în calitate de primar general a atras atenţia asupra acestui aspect "de ani de zile" şi a făcut şi plângeri penale. Întrebat dacă acuzaţiile sale vizează anumite persoane, Nicuşor Dan l-a menţionat în primul rând pe fostul arhitect-şef al Capitalei, Ştefan Dumitraşcu, în perioada căruia au fost adoptate PUZ-urile de sector.

"Mă refer în primul rând la arhitectul şef Dumitraşcu, care a fost arhitect şef între 2017-2020 (...) şi mă refer la toţi prefecţii, începând cu 2021, şefii regionali ai Inspectoratului în Construcţii Bucureşti şi şeful naţional a Inspectoratului în Construcţii. Într-o ţară normală, toţi oamenii aceştia ar fi azi în puşcărie", a spus edilul general.

Nicuşor Dan: Oamenii nu au trotuare pe care să meargă, iar blocurile sunt construite "unele într-altele"

În ce priveşte zona fostelor sere din Berceni, Nicuşor Dan a explicat că s-a construit pe aproximativ 60% din suprafaţa de 52 de hectare şi a estimat că acest lucru s-ar traduce în aproximativ un milion de metri pătraţi construiţi, adică aproape 15.000 de apartamente.

"Suntem într-o zonă de 52 de hectare, care în Planul Urbanistic General erau prevăzute ca sere. Deci, proprietarii acestor terenuri puteau, conform Planului Urbanistic General, să cultive plante sau, dacă voiau, conform legii mediului, puteau să schimbe destinaţia şi să transforme spaţiul acesta în spaţiu verde. Sau puteau să vândă la un preţ foarte mic către autoritatea locală care să facă aici un parc de 52 de hectare. Ce înseamnă 52 de hectare? Cât e spaţiul verde din Herăstrău, fără apă. Au venit la Consiliul General şi consilierii au votat - ne întrebăm cum - şi deodată valoarea terenului lor a crescut, doar pentru aceste 52 de hectare, a crescut cu 200 de milioane de euro, dintr-o ridicare de mână", a spus edilul general.

Pe de altă parte, el a explicat că "este imposibil de găsit o soluţie de trafic" pentru această zonă, în condiţiile în care blocurile sunt amplasate "unele într-altele".

"Nu avem nici trotuare pe care oamenii să meargă. Am făcut conferinţa de presă la ora 10,00. Dacă am fi venit la ora 7,00 sau la ora 8,00, am fi văzut că oamenii petrec zeci de minute ca să iasă din acest cartier, pentru că nu există soluţii. Asta înseamnă mafia imobiliară, în complicitate cu politicieni, şi de la nivel local, şi de la nivel central, care pentru interesul lor privat, pentru sute de miliarde de euro, pun în paranteză interesul nostru public de a trăi confortabil în oraşul aceasta", a susţinut Nicuşor Dan.

În ce priveşte faptul că o zonă de sere a fost transformată în zonă rezidenţială, edilul general a explicat că Legea urbanismului permite schimbarea destinaţiei unui teren, în urma adoptării unui Plan Urbanistic Zonal. Pe de altă parte, el a evidenţiat faptul că Legea spaţiilor verzi urbane nu ar îngădui schimbarea destinaţiei unui astfel de teren.

