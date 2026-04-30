Negocieri secrete în Parlament. Soarta Guvernului Bolojan atârnă acum de un fir de ață. Totul depinde, de fapt, de eventualele trădări care ar putea veni din ambele tabere. Dacă liberalii negociază în secret cu parlamentari din PSD și AUR, social-democrații mizează pe unii lideri PNL care ar vrea să scape de Ilie Bolojan.

Aflat într-un război total cu PSD și AUR, Ilie Bolojan caută „dezertori” în ambele partide. Ar fi singura șansă să își păstreze poziția de premier, așa că negocierile se poartă până în ultima clipă.

"Am discutat și în aceste zile și voi discuta cu orice parlamentar responsabil care caută să vadă ce motive stau la baza unui astfel de demers, care sunt soluțiile pe viitor, fiecare parlamentar va decide în funcție de conștiința lui, de datele pe care le are, atunci când va vota" spunea premierul Ilie Bolojan.

"Dacă vreți părerea mea, vom avea un număr de voturi mai mare decât numărul de semnatari" a spus vicepreședintele PSD, Marian Neacșu.

SURSE: Liderii PNL negociază în secret cu parlamentari ai PSD

"Surse Observator spun că liderii PNL negociază în secret cu parlamentari PSD, dar și cu aleși din partidele suveraniste care au semnat moțiunea de cenzură. Până marți, la votul decisiv din Parlament, liberalii vor încerca să convingă peste 20 de senatori și deputați să nu voteze moțiunea, mai ales că votul va fi unul secret și nu poate fi controlat de liderii partidelor. În acest caz, premierul Ilie Bolojan și-ar păstra mandatul, în ciuda ofensivei declanșate de PSD și AUR. De cealaltă parte, liderii PSD negociază și ei cu adversarii lui Ilie Bolojan din PNL. Social-democrații speră ca tabăra rivală din PNL va declanșa o revoltă internă care va duce, în final, la debarcarea premierului" a explicat reporterul Observator Marius Gîrlașiu.

Reporter: Arată asta că PSD nu a avut niciun plan și că s-a bazat pe o grupare din PNL?

Marian Neacșu: Așa vi se pare dumneavoastră că nu avem niciun plan?

Reporter: Atâta timp cât le cereți liberalilor să îl trădeze pe Bolojan, care este planul?

Reporter: Domnule Manda, în urmă cu câteva luni spuneați că PSD vrea să schimbe "lăutarul".

Claudiu Manda, secretar general PSD: V-am spus că nu dau declarații.

Reporter: Cât de aproape e PSD să schimbe "lăutarul"?

Claudiu Manda: Vedeți marți!

Social-democrații ezită să își asume șefia Guvernului

Aliați cu partidul lui George Simion pentru a demite Guvernul, social-democrații ezită să își asume șefia Guvernului. PSD și-ar dori, mai degrabă, refacerea Coaliției cu un alt premier propus de PNL.

"[De ce nu vă asumați funcția de premier, domnule Neacșu?] Nu a spus PSD că nu își asumă, dar este prematur în momentul ăsta până discutăm cu președintele să ne poziționăm. [...] Vom vedea la momentul consultărilor de la președinție" a spus vicepreședintele PSD, Marian Neacșu.

"Putem să fim într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o Coaliție cu PSD. Dacă ești doar în guvernare și achiți nota de plată sau te-ai comporta așa cum ar vrea oameni din conducerea PSD, să aibă un premier marionetă care doar să semneze propunerile care le vin, iar alții în spatele lui să șurubărească prin guvernare, sigur că asta n-ar trebui acceptat sub nicio formă" a mai spunea premierul Ilie Bolojan.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost semnată de 254 de parlamentari. Guvernul Bolojan va fi demis dacă moțiunea va fi votată de cel puțin 233 de aleși.

