"Am vorbit despre fotbal, politică şi înot". Asta spune Marcel Ciolacu după ce a stat la aceeaşi masă cu Mircea Geoană , într-un restaurant din Capitală. Liderii PNL au reacţionat ironic şi spun că un tandem Geoană-Ciolacu l-ar avantaja pe Nicolae Ciucă. "Din poză mai lipseau doar Liviu Dragnea si Ion Iliescu", atacă liberalii.

Marcel Ciolacu și Mircea Geoană s-au contrazis după ce au mâncat și au băut la aceeaşi masă, într-un restaurant de lux din Capitală. Numărul 2 din NATO susține că nu a avut nicio discuție pe teme politice cu șeful PSD. Doar că premierul are o altă versiune. "Normal când se strâng mai mult de doi români vorbesc despre fotbal și despre politică. În seară aceea am vorbit și despre înot. Nu am intrat în negocieri politice", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României.

Liderii PNL au reacționat ironic după cina care a aruncat în aer Coaliția, cu mai puțin de o lună înainte de Congresul PSD. "La care vă referiți, la reuniunea comuniștilor? Pardon! Reuniunea foștilor lideri PSD. A arătat extrem de clar că Mircea Geoană e la fel, practic. Românii nu vor lasă România pe mâna urmașilor lui Iliescu niciodată", a reacţionat Rareş Bogdan, prim vice-preşedinte PNL. "Vorbim de oameni care în trecut au fost în același partid - acesta, al nostru, PSD-ul", a spus Sorin Grindeanu, prim-vicepreşedinte PSD.

Ciolacu ar putea propune un candidat independent

Surse politice spun că Marcel Ciolacu ar putea propune un candidat independent în cursa pentru Palatul Cotroceni. "Independent? Eu vă spun părerea mea că să audă și primul ministru. Ce îmi doresc eu, îmi doresc să avem un candidat PSD", a mai spus Sorin Grindeanu, prim-vicepreşedinte PSD.

La rândul lor, liberalii spun că o eventuală alianţă între Geoană și Ciolacu l-ar avantaja direct pe generalul Ciucă. În acest caz, liderii PNL speră că ar uni toate forţele de Dreapta împotriva PSD. "Cu mare drag îl sfătuiesc pe Ciolacu să îl ia lângă el pe Geoană, pe Ponta. Să vadă dacă mai e doamna Dancilă, dacă a venit Dragnea. Și neapărat să facă o poză frumoasă cu Ion Iliescu", a adăugat Rareş Bogdan, prim vice-preşedinte PNL.

Liderii şi-au măsurat ceasurile de zeci de mii de euro

Tot azi, liderii Coaliţiei s-au ironizat de la distanţă şi şi-au măsurat ceasurile de zeci de mii de euro. "Eu cred că e mai ieftin decât batistuţa unora. Eu am un singur ceas, ăsta! Facem schimb pe loc și care a mers la piață - știți la cine mă refer", a declarat Sorin Grindeanu, prim-vicepreşedinte PSD. "Dacă are nevoie de un ceas, am unul care arată cifra 13 de la OUG 13. Cred că Rachetă sau Pobeda, pot să i-l fac cadou", a răspuns Rareş Bogdan, prim vice-preşedinte PNL.

PSD și PNL guvernează împreună din noiembrie 2021.

