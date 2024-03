România află mâine decizia în cazul Roșia Montană. Au fost solicitate despăgubiri de 6,7 miliarde de dolari. De unde vor fi luați banii

Ministrul Finanţelor Publice a declarat că, în cursul zilei de vineri, se va pronunţa decizia de către instanţa arbitrală internaţională în cazul Roşia Montană. Potrivit oficialului, este vorba de o cheltuială neprevăzută care "cu siguranţă" influenţează deficitul bugetar, relatează news.ro.

Marcel Boloş a mai precizat că este posibilă o cale de atac, dar perspectiva de a schimba decizia este destul de mică.

Firma canadiană Gabriel Resources a dat în judecată România pentru că nu a mai aprobat exploatarea la Roșia Montană. Gabriel Resources deține 80% din acțiunile la Roșia Montană Gold Corporation, iar restul acțiunilor sunt controlate de statul român. Roşia Montană a intrat în patrimoniul UNESCO în vara anului 2021, decizie prin care sunt admise "vulnerabilitatea sitului şi necesitatea luării de măsuri urgente de protecţie".

În urmă cu două săptămâni, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin, anunța că valoarea totală actualizată a despăgubirilor solicitate în cazul Roșia Montană se ridică la 6,7 miliarde de dolari.

Decizia privind despăgubirile în cazul Roșia Montană va fi comunicată vineri

"Am fost înştiinţaţi că în cursul zilei de mâine (n.r. vineri, 8 martie 2024) se va pronunţa decizia de către instanţa arbitrară internaţională. Aşteptăm să vedem care va fi această decizie şi urmează mai apoi să ne formulăm strategia de negociere şi, în funcţie de cum vor fi coordonatele acestei strategii de negociere, vom parcurge etapele necesare pentru a ajunge la un consens cu beneficiarii acelei decizii", a explicat joi Marcel Boloş.

Acesta afirmă că este posibilă o cale extraordinară de atac, dar ea se derulează destul de rapid, aşa sunt uzanţele instanţelor arbitrare internaţionale şi perspectiva de a schimba decizia care se va pronunţa vineri este destul de mică, din ce a rezultat în urma discuţiilor cu juriştii.

Întrebat dacă vor mai exista bani pentru majorarea pensiilor în septembrie, în cazul în care Romania plăteşte aceste despăgubiri, Boloş a spus că este o cheltuială neprevăzută care "cu siguranţă" influenţează deficitul bugetar, dar nu influenţează modalitatea de recalculare a pensiilor.

"Această cheltuială, care este o cheltuială neprevăzută, cu siguranţă influenţează deficitul bugetar, dar astfel de cheltuieli care sunt socotite din perspectiva Eurostat ca şi cheltuieli extraordinare pot să aibă şi un regim aparte, în sensul în care la socoteala pe care o facem pentru ţinta de deficit bugetar să fie tratată ca şi o cheltuială extraodinară.

În ceea ce priveşte pensiile şi recalcularea lor din luna septembrie, acestea sunt bugetate şi luate în calcul la deficitul bugetar. Deci o astfel de decizie cu privire la Roşia Montană nu influenţează modalitatea de recalculare şi obligaţia aceasta pe care o avem din luna septembrie. Dar majorează cu siguranţă ţinta noastră de deficit bugetar", a spus Boloş.

De unde vor fi luați banii pentru despăgubiri în cazul Roșia Montană

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, 4 martie, la Antena 3 că mai întâi așteaptă decizia și apoi, așa cum a promis, o să pună la dispoziție toate documentele din Guvernul României cu tot planul.

"Vreţi să ştim Roşia Montană? Haideţi să spunem adevărul, de ce a apărut Roşia Montană, ca să apară un partid politic. Uniţi Salvăm Roşia Montană. Acea manifestare, într-o lună de zile s-a transformat în Piaţa Victoriei unde Uniţi Salvăm România, în USR, unde lider era domnul Cioloş.

Domnul Cioloş, când Sorin Grindeanu depunea jurământul la Cotroceni, de prim-ministru, toată lumea aştepta ca domnul Cioloş să îşi ia ficusul să plece acastă. Nu, domnul Cioloş făcea şedinţă cu ministrul Culturii şi trimitea Roşia Montană să intre în UNESCO. Este clar că e ceva la mijloc, să vină să dea explicaţii. Aşteptăm întâi decizia şi vom vedea. Am promis că după decizie pun la dispoziţie toate documentele din Guvernul României", spus Marcel Ciolacu.

Premierul României consideră că se va face o anchetă la fel ca și în cazul vaccinurilor, iar vinovații trebuie să plătească. "Domnul Cioloș are pensie specială de comisar, are de unde să plătească. Și în cazul vaccinurilor s-a declanșat o anchetă. Nu fac eu anchetă. Să așteptăm decizia. Pe mine mă interesează banii, să nu plătim aceste sume. Să vedem decizia și vom vedea.

Vom avea din nou negocieri cu Comisia (în cazul în care România va fi obligată la despăgubiri - n.r.), sub nicio formă nu trebuie să venim cu taxe pentru că nu vii cu taxe într-un moment în care începi o cteștere economică, fiindcă atunci scufunzi economia, cum s-a întâmplat cu decizia cu tăierea cu 25%. Nimeni nu va face. Ar fi o greșeală economică să face acest lucru.

Se vor negocia aceste lucruri. Sper că până la urmă și reforma administrativă va fi dusă până la capăt. Nu e vorba că vom tăia. Se vor așeza în sfârșit pe alte baze sistemul public. E o reformă așteptată de 30 de ani. Nu putea face Ciolacu în 6 luni. Am creat cadru legal. Am început minister cu minister, o să începem agenție cu agenție, companie cu companie. E un lucru de durată, măcar un an de zile", a mai spus Ciolacu.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Obişnuiţi să cumpăraţi produse româneşti, indiferent de preţ? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰