Vezi și

Scandalul Roșia Montana are în spate o poveste controversată care se întinde pe 9 ani. În 2013 Guvernul Ponta și Roşia Montană Gold Corporation s-au înţeles pentru începerea proiectului de exploatare a aurului din situl antic cu ajutorul cianurii. Proiectul de lege care parafa înțelegerea a declanșat proteste de amploare în toată țară.

În urma revoltei, legea a fost respinsă de Parlament, iar Gabriel Resources a dat Statul Român în judecată.

Marcel Ciolacu, premierul României: Veți afla tot adevărul, cu documentele și toți românii trebuie să știe acest adevăr.

Statul român ar putea fi bun de plată

Peste 2 miliarde de dolari, adică 9 miliarde de lei. Este suma pe care statul român o va plăti că despăgubire dacă va pierde procesul cu Gabriel Resources. Sursele Observator spun că Guvernul va încerca să negocieze cu firma din Canada o eșalonare a datoriei. Adică plata despăgubirilor în rate, nu toată suma integral.

9 miliarde de lei înseamnă practic jumătate din bugetul alocat în acest an pentru Ministerul Sănătăţii. Și de aproape trei ori mai mult decât bugetul de care beneficiază Ministerul Energiei. Putem lua drept comparație și banii pentru investițiile locale. Ministerul Dezvoltării are, de exemplu, un buget de 12 miliarde de lei.

PSD îl acuză pe Dacian Cioloș că ar fi responsabil pentru despăgubiri

În ianuarie 2017, Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloş a depus dosarul pentru includerea sitului de la Roșia Montană în Patrimoniul Mondial al UNESCO, iar aprobarea a venit patru ani mai târziu. Este motivul pentru care PSD îl acuză pe Dacian Cioloș că ar fi responsabil pentru despăgubirile cerute de compania canadiană.

Marcel Ciolacu, premierul României: Eu ce vă promit este că o să ne descurcăm și dacă pierdem și dacă câștigăm. Cu adevărat, dacă o să câștigăm o să ne fie mai ușor.

Oamenii din Roșia Montană se luptă cu alte probleme

Dincolo de scandalul politic oamenii din Roșia Montană se luptă cu alte probleme.

Localnic: O viață foarte grea, așa e în România, taxe impozite, salarii mici.

Localnic: Din păcate e o zona moartă, nu se face absolut nimic. Nu sunt locuri de muncă, tinerii pleacă spre străînătate, spre oraș să își găsească locuri de muncă.

Vasile Morariu, primar Roșia Montana: Nu văd motivul pentru care noi să dăm atâtea miliarde de dolari. Vin turiști dar nu prea avem ce le oferi în Roșia Montană, o singură pensiune avem aici.

Foștii premieri Victor Ponta și Dacian Cioloș își pasează responsabilitatea

Între timp, foștii premieri Victor Ponta și Dacian Cioloș își pasează responsabilitatea.

Victor Ponta, fost premier: Eu mi s-a adus niciodată să semnez ceva. Eu am încercat să rezolv problema. Cioloş a încercat să o distrugă definitiv şi să ne facă să pierdem procesul. Am conştiinţa împăcată că am încerca să fac ceea ce ţine de Statul Român să nu fim daţi în judecată.

Replica a venit într-o postare pe Facebook.

"Victor Ponta are tupeul să declare acum că el nu a semnat nimic referitor la Roșia Montana, când tocmai Guvernul pe care l-a condus a inițiat proiectul de lege cu dedicație pentru că Gabriel Resources să poată exploata în voie minereul de la Roșia. PSD a ales să îl apere pe Ponta pentru prejudiciile și dezastrul Roșia Montană, unde orice om de bun-simț vede în documente că este singurul vinovat" - a scris fostul premier tehnocrat.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰