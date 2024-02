Vezi și

În acest an electoral am putea avea parte de două comasări de alegeri. Zilele acestea liberalii, dar şi social democraţii fac ultimele negocieri pentru a stabili calendarul alegerilor de anul acesta. De astfel, surse Observator, spun că liderii PSD şi PNL ar fi convenit deja un calendar pentru acest an, însă decizia finală ar urma să se ia azi în Coaliţia de guvernare.

Astfel, alegerile europarlamentare ar putea fi comasate cu cele locale, şi ar putea avea loc pe data de 9 iunie, iar în decembrie s-ar putea comasa şi alegerile parlamentare cu turul 1 sau turul 2 al alegerilor prezidenţiale. Azi ar putea să fie luată ultima decizie în Coaliţia de guvernare, şi ştim foarte clar că de la Strasbourg şi preşedintele, Klaus Iohannis, a dat undă verde comasării alegerilor.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰