"Serviciile i-au garantat". Ludovic Orban, acuzații despre Nicușor Dan și PSD. Reacţia SRI

Ludovic Orban îl acuză pe președintele Nicușor Dan că ar fi pus la cale, împreună cu PSD, un plan pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan și readucerea social-democraților la guvernare, în schimbul susținerii pentru un nou mandat prezidențial. Fostul consilier prezidențial susține că SRI și SPP ar fi implicate în aceste înțelegeri, acuzații respinse categoric de Serviciul Român de Informații. Scandalul a provocat și reacția deputatului Cătălin Drulă, care a criticat dur comunicatul SRI și conducerea instituției.

Ludovic Orban a afirmat, marţi seară, la TVR, că Nicuşor Dan "conspiră de un an de zile cu PSD-ul cum să aducă PSD-ul la putere". "De fapt, ăsta e guvern PSD cu nişte plombe naive care s-au băgat în aventura asta fără să ştie în ce se bagă. A fost un plan al preşedintelui Nicuşor Dan făcut cu PSD ca să scape de Bolojan. Adică au pus la cale să îl schimbe pe Bolojan prin moţiune de cenzură", a susţinut Ludovic Orban.

Orban a spus că planul ar fi fost refacerea coaliţiei PSD-PNL fără Ilie Bolojan, desemnarea lui Adrian Veştea fiind făcută, în opinia sa, în ideea în care Veştea ar fi urmat să devină preşedinte al PNL. Acesta a mai spus că a început să vadă, încă din perioada de o lună şi jumătate în care a fost consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, o apropiere a acestuia de PSD, el arătând că avea o "gândire strategică" în totală opoziţie cu modul în care preşedintele a acţionat.

"Asta, că preşedintele e aliat cu serviciile, vedeţi dvs., în jurul lui Nicuşor Dan sunt aceiaşi oameni care erau şi în jurul lui Iohannis. Şi într-un fel, dacă vă aduceţi aminte al doilea mandat al lui Iohannis, care a fost unul dintre cei mai duri critici anti-PSD în primul mandat şi chiar s-a luptat cu PSD-ul alături de noi... Ce l-a determinat pe Iohannis să aducă PSD-ul la putere? Nu există nicio logică! Eu ştiu ce l-a determinat, adică bănuiesc. (...) Să facă alianţă PNL cu PSD la parlamentare şi prezidenţiale, cu candidat la Preşedinţie din partea PSD şi candidat la prim-ministru din partea PNL, iar candidatul la prim-ministru din partea PNL să fie Klaus Iohannis, ăsta e planul, nu a existat teamă de suspendare. Eu cred că Nicuşor Dan nu se teme de suspendare şi cred că faptul că AUR şi Simion tot agită steagul suspendării lui Nicuşor Dan mai degrabă face aproape imposibilă suspendarea şi demiterea lui Nicuşor Dan pentru că nu se va asocia niciun partid cu acest demers al AUR", a susţinut Orban.

Articolul continuă după reclamă

El consideră că "gândirea strategică" a preşedintelui Nicuşor Dan este de a obţine o susţinere din partea PSD pentru un al doilea mandat, PSD primind la schimb guvernarea.

Orban: "Probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă"

Întrebat de ce crede preşedintele Nicuşor Dan că poate avea încredere în PSD presupunând că ar avea un plan să fie susţinut de PSD la alegerile prezidenţiale din 2030, Orban a răspuns: "Pentru că, probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care îşi va respecta înţelegerile cu Nicuşor. (...) Asta cred eu".

Întrebat la care servicii se referă, acesta a răspuns: "Amândouă, şi SPP şi SRI".

"Da, necunoscutul domn Ionescu (de la SRI - n.r.) care conduce pe şestache, ilegal. E vina preşedintelui, dânsul conduce că e militar, da", a adăugat Ludovic Orban.

Comunicatul SRI: "Acuzaţii nefondate"

"În urma declaraţiilor făcute de domnul Ludovic Orban la televiziunea publică, în data de 20 octombrie, SRI consideră regretabilă şi iresponsabilă lansarea repetată în spaţiul public a unor acuzaţii nefondate, prin care instituţiei îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă. Insuccesul ori succesul politic al unor formaţiuni politice ori persoane, din cauza ori datorită SRI, reprezintă o temă permanentă în retorica publică ce poate semnifica lipsă de asumare a deciziilor politice ori instituţionale şi a consecinţelor acestora. Caracterul de repetabilitate în spaţiul public al limbajului suburban la adresa Serviciului şi a conducerii acestuia determină prezenta reacţie", a transmis Serviciul Român de Informaţii.

De asemenea, SRI face referire şi la afirmaţiile despre conducerea instituţiei, care nu are un şef civil.

"În ceea ce priveşte conducerea interimară a SRI, aceasta nu este nici secretă, nici în afara legii. Şi în niciun caz "pe şestache". Identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar legalitatea exercitării funcţiei nu este o chestiune de opinie, ci conformă cu legea. SRI nu participă la înţelegeri politice şi îşi desfăşoară activitatea exclusiv în limitele stabilite de Constituţia României şi de lege. SRI va continua să asigure securitatea şi siguranţa românilor şi a statului român, conform legii şi resurselor alocate în raport cu dinamica şi gravitatea ameninţărilor", precizează instituţia.

Reacţia lui Cătălin Drulă

"Ieşirea SRI cu comunicat la ceas de noapte în care atacă un politician de opoziţie ar trebui să aprindă toate semnalele de alarmă posibile. Ameninţările abia voalate din mesaj arată reflexele anti-democratice ale celor care conduc această instituţie. Dacă ţara noastră ar avea un lider care preţuieşte libertatea de exprimare, pluralitatea şi valorile democraţiei liberale, mâine ar trebui să-l dea afară pe generalul Ionescu pentru această mişcare de intimidare, demnă de regimurile iliberale", a scris deputatul Cătălin Drulă, pe pagina sa de Facebook.

O democraţie nu poate funcţiona cu servicii "scăpate de sub control", fără supraveghere civilă, adaugă fostul lider USR.

"Eu înţeleg că băieţii care trag sfori au un moment de descărcare acum că au pus guvern şi i-au tras pe dreapta (cred ei) pe cei care l-au supărat pe Şeful. Probabil şi-au pus şi un pahar de vin de ăla scump distribuit de una din firmele lor cu produse de lux şi i-au dat liber lui Marincea la grozăvia asta de comunicare. Ai zice că e problema lor. Dar problema lor e problema noastră ca societate", se arată în postare.

Drulă îl critică şi pe preşedintele Nicuşor Dan pentru faptul că "bagatelizează" obligaţia de a numi o conducere civilă a SRI.

"Nu e de mirare că am ajuns aici când Nicuşor Dan bagatelizează obligaţia de a numi o conducere civilă şi stăm cu un general, şef interimar de ani de zile. Când nu dai doi bani pe valorile democratice, ăsta e rezultatul, oligarhiile preiau puterea în stat, ca la Est", a mai scris deputatul.