Cu 6 luni înainte de alegeri, Guvernul vrea să majoreze salariile celor peste 1,2 milioane de bugetari cu 5%. Un cadou de sărbători pe care îl vor primi şi demnitarii, însă care va adânci deficitul bugetar. "Cheltuielile cu salariile sunt mari in sectorul public si de aceea trebuie sa avem prudenta", a declarat Marcel Boloş, ministrul Finanţelor.

Noile măsuri fiscale ar putea fi adoptate de Guvern joi

Şedinţa de mâine trebuie să tranşeze şi o situaţie delicată. Ministrul de finanţe caută soluţii ca să evite mărirea salariilor cu 20% pentru profesori într-o singură etapă - promisiunea făcută de guvern pentru oprirea grevei din şcoli. De la inceputul anului viitor salariile profesorilor ar putea creşte cu 13% de la începutul anului viitor şi cu 7% de la 1 august. De la 1 ianuarie, un profesor debutant ar putea primi, puţin pesre 3.330 de lei net, iar de la jumătatea anului viitor aproape 3.600 lei, faţă de aproape 3.000 cât încasează acum.

"Nu ne putem aștepta ca, doar mărind salariile, să se întâmple o minune! Pentru că nu se va întâmpla! Așadar, trebuie introduse criterii de perfomanță în funcție de care salariile vor crește", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României. Şedinţa de coaliţie de mâine va stabili şi bugetul de anul viitor. Sănătatea va primi cu aproape 6 miliarde mai puţin, potrivit surselor Observator.

Ministerului Educaţiei va avea mai mulţi bani decât anul acesta, 55 miliarde de lei, pentru a susţine măririle de salarii. La fel şi ministerul muncii, pentru majorarea pensiilor. Economiştii spun, însă, că o să fie nevoie de taxe noi pentru a susține majorările. Accizele la carburanţi ar putea creşte. Benzina şi motorina s-ar putea scumpi în vară, în plin sezon de vacanţe, cu 17-18 bani pe litru.

"Atât accizele, cat si TVA-ul sunt taxe indirecte care se aplica asupra produselor si se duc direct in pret. Guvernul va face rost de bani emitand datorie", a declarat Adrian Codîrlaşu, analist economic. Mărul discordiei în coaliția de guvernare: creșterea contribuției la Pilonul 2 de pensii, de la 3,75%, la 4,75%. În proiectul ordonanţei, majorarea este amânată 2 ani, dar ministrul de finanţe dă termen 1 ianuarie 2024. "Exact cum scrie in lege in momentul de fata, contributia la Pilonul 2 va intra in vigoare", a declarat Marcel Boloş, ministrul de Finanţe.

"Am observat că, în absența mea, domnul ministru al Finanțelor iarăşi nu s-a plictisit, a trebuit să dezmintă iar presupuse măsuri fiscale care nu există pentru 2024", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României. Tot ca măsură de austeritate, drepturile salariale câștigate în instanță de bugetari ar putea fi plătite eșalonat. Noile măsuri fiscale ar putea fi adoptate de Guvern joi.

