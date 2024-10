Pe lângă buletinul de vot pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale, bucureştenii vor mai primi încă trei foi. Fiecare va conţine câte o întrebare despre Capitală la care vor putea răspunde cu DA sau NU.

1. Sunteţi de acord ca Primarul General să emită Autorizaţiile de Construire pe întreg teritoriul administrativ al oraşului?

"Eu cred că ar fi o idee foarte bună să elibereze Primăria Capitalei toate autorizaţiile astea. Probabil s-ar imbunătăţii multe lucruri. Nu s-ar mai construi blocuri de 10 etaje la 5 metri diferenţă între ele", spune un bucureştean.

Ar prelua toţi urbaniştii de la primăriile de sector

Dacă cei mai mulţi locuitori vor fi de acord, Nicuşor Dan are de gând să preia toţi urbaniştii de la cele 6 primării de sector.

"Să facă în Primăria Capitalei meseria pe care au făcut-o de 5, 10, 20 de ani sau vor putea să opteze să facă ştiu şi eu... deşeuri sau educaţie. Noi nu putem să îi forţăm să vină aici, dar cred că opţiunea firească ar fi să vină la Primăria Capitalei", a declarat Nicuşor Dan.

Edilul cere şi permisiunea ca toţi banii din taxe şi impozite locale să fie împărţiţi de Primăria Capitalei.

2. Sunteţi de acord ca repartizarea a impozitelor pe venit şi a taxelor locale să fie aprobată de către Consiliul General?

"Nu cred că sunt in masură să mă pronunţ pe chestia asta". "Nu! Cred că ar trebui mai mult să fie un fel de colaborare între ei adică să se pună toţi primarii de sector şi primarul general la o masă şi să hotărască fiecare cât are şi cum are nevoie", spun bucureştenii.

Dintr-un total de 15 miliarde lei, cât încasează an de an din taxe şi impozite locale, cele 7 primării din Bucureşti, 9 miliarde ar urma să ajungă la Primăria Capitalei, dintre care 3 miliarde doar pentru plata subvenţiilor. Restul de 6 miliarde de lei vor fi împărţiţi la fiecare primărie de sector în parte: câte un miliard pentru fiecare edil.

3. Sunteţi de acord ca Primăria Municipiului Bucureşti să finanţeze şi să implementeze un program de educaţie pentru sănătate şi prevenire a consumului de droguri în toarte şcolile din Bucureşti?

Şi PSD are o întrebare pentru bucureşteni - dacă sunt sau nu de acord cu finanţarea unui program de combatere a consumului de droguri în şcoli.

"La primele două cu DA, la ultima cu NU", spune un bucureştean.

Mai au însă şi varianta de a-şi anula răspunsul.

Pentru ca referendumul să se organizeze în aceleaşi secţii de votare, concomitent cu primul tur al alegerilor prezidenţiale, este nevoie de o modificare a legii. PNL a pregătit un amendament care va intra mâine în Comisia Juridică din Parlament pentru avizare, dar premierul s-a pronunţat deja împotrivă. Ceea ce înseamnă că, cel mai probabil, se vor organiza secţii şi comisii de votare suplimentare.

"Primarii de sector vor trebui să găsească săli diferite sau să vadă dacă sala permite funcţionarea a doua comisii in aceeasi sala si bineinteles si costurile vor fi ceva mai mari suportate de primăria Capitalei. Estimăm 7 milioane de lei", a declarat Nicuşor Dan, primarul Capitalei.

"Rămâne de văzut cine doreşte să accepte acest exerciţiu democratic si să economisească 10 mil de lei si cine nu, să atace la CCR proiectul", a declarat Gabriel Andronache, liderul deputaţilor PNL.

UDMR nu vrea secţii comune la referendumul din Capitală

Nici UDMR nu doreşte aceleaşi secţii, pentru că o prezenţă sporită la urne ar fi în dezavantajul formaţiunii politice.

"Votul politic pentru Parlament, pentru prezidenţiale trebuie lăsat liber de orice altă interferenţă dar da pentru referendum, într-o altă zi, oricând", a declarat Kelemen Hunor, preşedintele UDMR.

Dacă majoritatea bucureştenilor va vota DA la referendum, Parlamentul ar trebui să modifice legea administraţiei locale, cel mai devreme la începutul anului viitor.

"Din punctul meu de vedere nu trebuie organizat niciun referendum în ziua alegerilor. Sunt de acord cu referendum, local oricând şi pe orice subiect important pentru comunităţile locale, nu numai pentru Bucureşti", a declarat Kelemen Hunor, preşedintele UDMR.

