Acolo, fiecare ministru a venit rând pe rând pentru aprobarea bugetului. În Parlament, a ajuns şi primarul Capitalei, Nicusor Dan, cel care se plânge că Guvernul a taiat 1 miliard de lei din Bugetul Primariei Generale în acest an.

"Ministrul infrastructurii înregistrează în acest an o creştere de 20%. Putem sa fim invidioşi pe un astfel de buget- 43 de miliarde. 13 miliarde buget și 30 de miliarde bani europeni", a declarat Lucian Bode, președinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură.

Un stat mai suplu şi un buget mai cumpătat

Vezi și

"Acoperă toate investiţiile pe care ni le-am propus pe zona feroviară, zona de infrastructură şi material rulant, trebuie să fie atinse în acelaşi timp. Avem finanţări şi din PNRR şi din cel naţional. 260 de kilometri este ţinta pe anul acesta", a declarat Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

"Acesta este riscul, să nu avem bani de investiţii. Din 4 miliarde, dam 2 miliarde şi jumătate la subvenţii, mai sunt cheltuieli obligatorii, datoria publică. Mai sunt foarte puţini bani pentru ajutor, pentru medicamente în spitale. Este presiunea unor grupuri de interese de la sectoare care are întâietate faţă de votul bucureştenilor", a declarat Nicuşor Dan, primarul Capitalei.

"Atât de la Banca Mondială cât şi de la Comisia Europeană am reuşit să elaborăm o repartizare corect, pe coeficienţi. astfel încât să avem o reaşezare pe sistemul de salarizare. Ministerul Muncii va elabora criteriile pentru aceste ajutoare one-off. Vă rog să îmi permiteţi să ne raportăm la cadrul în vigoare pe care noi suntem obligaţi să îl respectăm", a declarat Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii.

"Plătim salariile şi pensiile la nivelul anului 2024. Nu avem spaţiu pentru indexări. Ajutoarele one-off sunt alocate în suma de 2 miliarde de lei. Nu este detaliată alocarea. Este sarcina ministerului Muncii", a declarat ministrul Finanţelor, Tanczos Barna.

"Priorităţile pentru 2025 sunt plata facturilor restante, să o finalizăm până la sfârşitul lunii martie. Dorim să predăm comunităţii locale cel puţin 75 de creşe până la sfârşitul acestui an. Bugetul alocat pentru programe consilidare de risc seismic este în crestere, este dublu faţă de anul trecut", a declarat Cseke Attila - Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

De la ora 8 în această dimineaţă au început dezbaterile în Parlament în ceea ce priveşte legea bugetului de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, practic, rând pe rând, fiecare ministru a venit în comisiile de specialitate pentru a primi un aviz în ceea ce priveşte bugetul ministerelor respective, iar ceva mai devreme ministrul de Finanţe în comisiile reunite de buget-finanţe vorbea de legea bugetului şi spunea că anul acesta prioritatea este ca statul să poată plăti pensiile şi salariile bugetariilor, la nivelul din luna noiembrie anul trecut, dar că nu există spaţiul fiscal pentru indexarea pensiilor în acest an sau pentru majorarea salariilor din aparatul bugetar.

Avem o lege a bugetului construită pe o creştere economică de 2.5% şi pe reducerea deficitului bugetar, ar trebui să avem o ţintă de 7% din PIB, ceea ce înseamnă o reducere de 1.6 puncte procentuale. Asta dacă ţinem cont de faptul că am încheiat anul 2024 cu o diferenţă uriaşă între veniturile şi cheltuielile statului, un deficit bugetar de 8.65% din PIB. Altfel, Guvernul condus de Marcel Ciolacu şi ministrul Finanţelor Tanczos Barna estimează că pe partea de încasări, pe partea de venituri bugetare, anul acesta vom încasa cu 50 de miliarde de lei mai mult faţă de anul trecut, dar în acelaşi timp vor creşte şi cheltuielile statului cu 75 de miliarde de lei, asta în condiţiile în care ministrul de Finanţe le recomanda tuturor miniştrilor să facă economie în acest an şi să îşi reducă drastic din cheltuieli pentru că acesta este principiul după care este construit bugetul în acest an. Spunea Barna, un stat mai suplu şi un buget mai cumpătat, reduceri de cheltuieli cât de poate şi reforma unor instituţii publice, pentru că se vorbeşte în această perioadă de acea comasare, de pildă, a mai multor instituţii precum ANRE, ANCOM sau Consiliul Concurenţei.

Nicuşor Dan, supărat că Primăria Generală pierde un miliard de lei

A venit în Parlament şi primarul Capitalei, Nicuşor Dan, cel care s-a plâns în comisiile de specialitate de faptul că prin proiectul de buget adoptat de Guvern şi trimis în Parlament se taie un miliard de lei de la bugetul Primăriei Generale a Capitalei. Spunea Nicuşor Dan că aşa cum arată acum împărţirea, cele şase primării de sector vor avea împreună opt miliarde de lei, iar pentru Primăria Generală nu rămân decât patru miliarde de lei, din care 2.5 miliarde se duc mai departe către subvenţia la căldură şi subvenţia pentru transportul în comun şi încearcă Nicuşor Dan să-i convingă pe liderii politici să modifice această împărţire a bugetului, astfel încât Capitala să aibă acel miliard. Rămâne de văzut dacă va reuşi.

Legea bugetului va continua astăzi cu toate dezbaterile din comisiile reunite de buget finanţe, urmând ca mâine să fie programat plenul reunit al Parlamentului prin care se va dezbate legea bugetului şi cel târziu joi să avem votul final pe acest proiect de lege.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei V-ați gândit vreodată să dați în judecată o instituție a statului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰