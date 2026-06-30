Blocaj total pe scena politică. Preşedintele nu a desemnat un alt premier, iar parlamentarii mai lucrează doar azi şi pleacă în vacanţă. Caz în care Ilie Bolojan ar putea rămâne prim-ministru interimar până la toamnă.

Surse Observator spun că președintele Nicuşor Dan nu va anunța desemnarea unui premier în aceste zile, chiar dacă senatorii și deputații vor intra de miercuri în vacanța de vară. Conform surselor, președintele Nicuşor Dan consideră incorect să aleagă în acest moment între Sorin Grindeanu și Sigfried Mureșan, atâta timp cât partidele nu au ajuns la un acord politic pentru învestirea unui guvern minoritar, așa că șeful statului ar vrea să lase liderii politici să negocieze până când vor ajunge la o soluție de compromis. Acela va fi momentul în care Nicuşor Dan va anunța oficial desemnarea premierului și tot atunci, spun surse politice, Parlamentul ar urma să fie convocat într-o sesiune extraordinară undeva în luna iulie sau chiar în luna august pentru a vota viitorul guvern.

Şansele ca partidele să ajungă la acordul cerut de președintele Nicuşor Dan sunt aproape inexistente în acest moment. Sorin Grindeanu a repetat că PSD nu va face parte dintr-un guvern, nu va vota un guvern din care nu va face parte, asta în timp ce partidele de dreapta, PNL și USR, spun că nu vor acorda un cec în alb și nu-i vor acorda garanții lui Sorin Grindeanu, atâta timp cât partidul social-democrat și-ar dori autonomie totală în ceea ce privește măsurile din programul de guvernare. Rămâne pe masă cel puțin ca scenariu ipotetic și varianta unei rocade la guvernare. Surse Observator spun că Sorin Grindeanu ar fi de acord cu această variantă doar în cazul în care partidul social-democrat ar fi primul la putere, variantă refuzată însă de partidele de dreapta, care și-ar dori ca PSD să vină la guvernare abia în aprilie 2027.