Petrişor Peiu: AUR nu se va rupe ca să voteze Guvern PSD

Liderul senatorilor AUR a transmis din nou luni că partidul său nu va vota niciun guvern din care nu face parte, subliniind că formaţiunea nu se va rupe pentru a susţine un Guvern PSD. Petrişor Peiu a mai spus că AUR vrea în continujare alegeri anticipate, susţinând că există motive pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan.

Petrişor Peiu a subliniat totuşi că AUR poate dialoga oricând, cu oricine din spectrul politic, inclusiv cu social-democratul Marian Neacşu, despre care spune că s-a dovedit a fi "un partener echilibrat". "Oricând vorbim cu oricine, cu atât mai mult cu domnul Neacşu, care s-a dovedit un partener de dialog echilibrat, dar poziţia partidului trebuie să ţină cont de obiectivele politice ale partidului, nu de persoana cu care se discută. Repet, nu cred că avem în Parlament, astăzi, persoane atât de dificile cu care nu putem vorbi", a transmis senatorul la Palatul Parlamentului.

AUR refuză orice susținere pentru un guvern Grindeanu

Petrişor Peiu a arătat că orice soluţie cu privire la componenţa viitorului Guvern trebuie să plece de la preşedintele Nicuşor Dan, care însă a exclus AUR din formarea unei majorităţi. "Orice soluţie trebuie să plece de la preşedintele Nicuşor Dan, care este cel care a trasat această linie roşie că noi nu avem voie să fim consultaţi sau luaţi în calcul în ceea ce priveşte desemnarea unei majorităţi parlamentare", a declarat Peiu, punctând că dacă şeful statului este primul care a ridicat această barieră, tot el ar trebui să fie primul care o coboară.

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El a adăugat că nu există nicio prevedere constituţională prin care preşedintele să poată exclude un partid din negocieri, iar acest aspect ar fi un motiv pentru a fi invocate depăşirea unor atribuţii de către Nicuşor Dan şi suspendarea lui.

Petrişor Peiu a fost întrebat ce calităţi a avut liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, atunci când AUR a votat moţiunea de cenzură împreună cu PSD şi ce nu are acum pentru ca AUR să-l susţină pentru funcţia de premier.

"Noi nu am votat atunci persoana domnului Sorin Grindeanu. Ne-am asociat într-un demers pe care noi îl anunţasem mai demult. Faptul că Partidul Social Democrat a considerat, la fel ca şi noi, că Guvernul Ilie Bolojan nu conduce ţara în direcţia în care ar avea nevoie ţara să fie condusă este altă discuţie. Noi am anunţat dinainte de moţiunea de cenzură că nu avem o alianţă cu Partidul Social Democrat, nu urmărim crearea unei majorităţi parlamentare cu Partidul Social Democrat, dânşii la fel au anunţat. Noi nu votăm nici acum niciun eventual Guvern propus de Sorin Grindeanu, nu votăm persoana domnului Sorin Grindean, care nu are nimic. Problema este politica publică, programul de guvernare. Noi am demis Guvernul Bolojan pentru programul de guvernare pe care îl punea practică", a afirmat acesta.