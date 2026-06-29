Orașul din România unde s-au resimțit 44 de grade la umbră la ora 14
România fierbe sub valul de caniculă extremă, iar temperaturile resimțite la umbră au urcat luni la valori greu de suportat în mai multe orașe din țară. La ora 14:00, cel mai ridicat nivel a fost raportat la Timișoara, unde temperatura resimțită a ajuns la 44 de grade Celsius.
Valori foarte ridicate au fost înregistrate și la Oradea, Arad, Brăila, Botoșani, Sânnicolau Mare, Oltenița și Banloc, unde s-au resimțit 43 de grade Celsius.
România fierbe sub codul roșu de caniculă
În Capitală, temperatura resimțită a ajuns la 42 de grade la ora 14:00, după ce cu o oră mai devreme fusese de 41 de grade.
Și la ora 13:00, mai multe localități se aflau deja sub un disconfort termic accentuat. La Brăila, Oltenița, Banloc și Săcuieni se resimțeau 43 de grade, iar la Timișoara, Oradea, Arad, Botoșani și Satu Mare se înregistrau 42 de grade.
Valorile extreme confirmă intensitatea valului de căldură care afectează România, în special în vestul, sudul și estul țării. Meteorologii avertizează că disconfortul termic rămâne deosebit de accentuat, iar populația este sfătuită să evite expunerea prelungită la soare, mai ales în orele de vârf.
Temperaturile resimțite la ora 13 și la ora 14
Temperaturi resimtite – ora 13
43°C Brăila
43°C Oltenița
43°C Banloc
43°C Săcuieni
42°C Timișoara
42°C Oradea
42°C Arad
42°C Botoșani
42°C Satu Mare
41°C București
Temperaturi resimtite – ora 14
44°C Timișoara
43°C Oradea
43°C Arad
43°C Brăila
43°C Botoșani
43°C Sânnicolau Mare
43°C Oltenița
43°C Banloc
42°C București