Patinatorii din Rusia şi Belarus revin în competiţii sub statut neutru după 4 ani de interdicţie

Patinatorii artistici şi cei de viteză din Rusia revin în competiţiile internaţionale. Consiliul ISU a luat decizia: ca aceştia să fie acceptaţi după 4 ani de interdicţie, dar cu statut neutru. Au primit drept de participare atât juniorii, cât şi seniorii.

Patinatorii ruşi şi belaruşi vor avea voie să participe din nou, sub statut neutru, la competiţiile internaţionale pentru sezonul 2026-2027, a anunţat marţi Federaţia internaţională de patinaj (ISU).

ISU permite revenirea sportivilor ruşi în competiţiile internaţionale, dar doar ca sportivi neutri, fără steag, imn sau simboluri naţionale. Nu sunt acceptaţi cei legaţi activ de armată, serviciile de securitate sau care susţin publică războiul din Ucraina.

"Sportivii care reprezintă Rusia şi Belarus vor putea concura fără niciun element de identificare statală, precum drapele naţionale, uniforme naţionale şi imnuri naţionale", a precizat organismul de conducere într-un comunicat.

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"Participarea lor va fi condiţionată de absenţa oricărui element care să dovedească o încălcare a statutului lor neutru, ceea ce consolidează primatul echităţii sportive pe gheaţă", adaugă ISU.

Patinatorii ruşi şi belaruşi au fost complet excluşi din competiţiile internaţionale din 2022, după invadarea Ucrainei de către Rusia.

În luna februarie a acestui an ISU autorizase doar participarea unui patinator şi a unei patinatoare din Rusia, sub drapel neutru, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, pentru a se conforma recomandărilor Comitetului Internaţional Olimpic (CIO).

Pentru sezonul 2026/2027, patinatorii din aceste ţări vor beneficia de cote reduse. "Acest lucru se datorează absenţei lor de la evenimentele ISU pentru o perioadă mai mare decât perioada maximă de trei ani şi incapacităţii lor de a acumula puncte în clasament în această perioadă", a explicat ISU.

Revenirea sportivilor ruşi este departe de a fi nesemnificativă în patinajul artistic, având în vedere prezenţa puternică a Rusiei în acest sport. La Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022, şase din cele cincisprezece medalii acordate au fost atribuite ruşilor.

În plus, în ultimii ani, mulţi patinatori născuţi în Rusia, dar cu părinţi de alte etnii, au decis să concureze pentru alte ţări.