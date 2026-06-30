Câte grade e bine să fie în casă pe caniculă. Sfaturile unui medic de la Floreasca

România se află sub cod roşu de caniculă. În acest context, Dr. Mihaela Rodica Ciolacu, medic primar de medicină de urgenţă, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgenţă Floreasca din Capitală a oferit câteva sfaturi utile pentru populaţie şi a declarat pentru News.ro că este bine ca în perioada caniculară să se ţină cont de câteva recomandări simple, astfel încât camera de gardă să nu se aglomereze şi să crească presiunea pe cadrele medicale. "Din păcate, lumea trebuie să înţeleagă că niciodată nu va exista câte un salvator pentru fiecare pacient potenţial", spune Dr. Ciolacu.

Câte grade e bine să fie în casă, când afară e caniculă. Sfaturile unui medic de la Floreasca - Sursa: Profimedia

"Dacă suntem conştienţi şi conştiincioşi cu toţii, poate că vom depăşi această perioadă fără nişte situaţii fantastice şi de mare urgenţă. Cele mai multe cazuri sunt din Bucureşti şi judeţul Ilfov dar sunt şi din judeţele limitrofe, pacienţi care pot să beneficieze la spitalul Floreasca de rezolvări medicale superioare spitalelor din care provin, datorită aparaturii şi specialiştilor pe care îi avem dar şi din spitalele mici care sunt lipsite de specialişti şi pacienţii sunt trimişi la noi din lipsă de rezolvare în spitalele din judeţele limitrofe.

România se află sub cod roşu de caniculă

Garda va fi tot timpul aglomerată, toată lumea ştie de spitalul nostru că este cel mai mare din Bucureşti.

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Din păcate, lumea trebuie să înţeleagă că niciodată nu va exista câte un salvator pentru fiecare pacient potenţial, niciun sistem medical şi nicio ţară nu are aşa ceva şi nici nu va avea paturi la camera de gardă corespunzător pentru toată populaţia Bucureştiului.

Noi ne străduim să oferim condiţii corecte pentru toţi pacienţii, să-i preluăm cât se poate de repede, din păcate nu întotdeauna este posibil pentru că sunt pacienţi mulţi, câteodată gravi şi sunt momente ale zilei în care garda este într-adevăr supraaglomerată", a explicat medicul.

Sfaturi pentru populaţie

Să nu ieşim din locuinţe la orele de vârf, mai ales dacă ne ştim cu anumite boli cronice. Vârstnicii şi copiii sunt categorii vulnerabile, de asemenea, şi ar trebui să evite drumurile în acest interval.

"Cel mai simplu sfat este să stăm acasă în perioadele de mare creştere a temperaturii. Atâta vreme cât nu avem temperatură de confort termic sau suntem cu o sensibilitate, avem o boală cronică, suntem pe tratament, suntem o persoană vulnerabilă fie din punct de vedere al vârstei, foarte mici sau foarte mari, suntem cu o afecţiune acută care se poate agrava dacă ieşim pe căldură, cel mai bun sfat este să stăm acasă" a spus medicul.

Aerisirea locuinţei trebuie făcută dimineaţa şi seara, când temperaturile mai scad. Este bine să folosim cât mai puţin surse care generează căldură, relatează News.ro

"Acasă fiecare ştie, chiar dacă nu are aer condiţionat, cum să îşi îmbunătăţească situaţia, se deschid geamurile în cursul dimineţii, se pot pune pânze îmbibate în apă în dreptul geamurilor, e bine să tragem draperiile dacă le avem, şi următoarea aerisire să fie seara.

Încercăm să folosim cât mai puţin sursele de căldură indiferent care sunt acelea, şi cele de gătit dar şi celelalte din casă, maşină de spălat, fier de călcat, toate aduc câteva grade bune în casă. Dacă e vorba de pacienţi cronici să-şi respecte întocmai tratamentul prescris de medic şi dacă simt cea mai mică agravare, să se prezinte către o cameră de gardă sau să ia legătura cu medicul curant, ambele variante sunt posibile.

În spital suntem, ca să zic aşa, uşor privilegiaţi pentru că spaţiile noastre beneficiază de aer condiţionat, mai greu este pe holuri din cauza fluxului mare de pacienţi, uşile se deschid permanent şi temperatura nu întotdeauna este cea pe care şi-o doresc persoanele care aşteaptă dar în spaţiile de îngrijiri avem într-adevăr în toate spaţiile aer condiţionat" a precizat medicul.

Ar trebui să nu dormim direct în bătaia aerului condiţionat şi să nu-l folosim la maximum, aşa cum se întâmplă deseori. O temperatură între 23 şi 25 de grade oferă confort şi ne scuteşte de anumite probleme de sănătate, spune medicul.

Medic: "Toată lumea are tendinţa să folosească aerul condiţionat la maximum"

"Toată lumea are tendinţa să folosească aerul condiţionat la maximum, este bine să nu-l pună pe temperaturi foarte joase, cel mai corect este, zice producătorul, cu 3-4 grade sub temperatura de afară, nu va pune nimeni aerul condiţionat pe 30 de grade dar o temperatură rezonabilă între 23 şi 25 de grade în casă eu cred că oferă confort fără să fie pericol de agravare a afecţiunilor respiratorii, de apariţie a nevralgiilor, pentru persoanele care stau în jetul de aer, de iritaţii la nivelul ochilor, de inflamaţii la nivelul urechii şi este bine să nu se adoarmă în camera în care merge permanent aerul condiţionat dacă locul unde se odihneşte pacientul este exact în dreptul curentului emis de aerul condiţionat. Cât suntem treji putem să-l folosim, ne mişcăm prin casă, ne modificăm poziţia, în timpul somnului este bine să nu dormim exact în zona de influenţă directă a aparatului de aer condiţionat", a explicat pentru News.ro Dr. Mihaela Rodica Ciolacu, medic primar de medicină de urgenţă la Spitalul Floreasca din Capitală.