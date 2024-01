Criză la Spitalul Gomoiu. Director: S-a întâmplat ca 120-200 de pacienţi să fie îngrijiţi de o singură asistentă

Practic, spune medicul, de anul trecut din luna mai, de când au fost blocate posturile în sistemul medical, conducerea spitalului nu a mai putut organiza concursuri de ocupare a posturilor.

Criză la Gomoiu. “Suntem la minimum cu personalul, în toate secţiile”

„Suntem în situaţia în care suntem la minimum cu personalul, în toate secţiile spitalului, în special la camera de gardă. Ar trebui să ne întoarcem un pic în urmă, respectiv luna mai, când s-au blocat posturile, iar noi nu am mai putut organiza concursuri de ocupare a posturilor.

Mi se pare că oamenii nu mai trăiesc în aceeaşi paradigmă în care au trăit părinţii noştri sau chiar şi noi, în care îţi cauţi un loc de muncă şi de acolo ieşi la pensie. Forţa de muncă migrează, aşa cum şi asitenţii medicali, din diverse motive, de boală, de schimbare de loc de muncă, de plecat în alţă ţară, în altă localitate, concediu de maternitate, ajung să-şi dea demisia astfel am rămas cu posturi vacante pe care nu le-am putut ocupa.

Până acum în decembrie am tot detaşat asistenţi din alte secţii, de la pediatrie, de la ortopedie, de la chirurgie, de la ORL, de la neurologie, de la terapie intensivă, de peste tot. Încet, încet, oamenii au obosit cu toţii, au început să-şi dea demisia mai ales după ce i-am mutat de colo colo în aşa fel încât acum, la sfârşit de an, am ajuns cu toţii în situaţia să nu mai avem oameni. Practic, în oricare dintre secţiile spitalului, dacă cineva se îmbolnăveşte, îşi dă demisia, îşi ia concediu de maternitate, îşi întrerupe activitatea, noi suntem în situaţia de a suspenda activitatea în acel sector pentru că nu avem suficiente asistente care să asigure o îngrijire corectă”, a explicat directorul medical.

„S-a întâmplat ca 120-200 de pacienţi să fie îngrijiţi de o singură asistentă”

„Camera de gardă este zona cea mai fierbinte pentru că ea este interfaţa cu pacientul care vine cu o urgenţă la spital, motiv pentru care noi am considerat că este corect să tragem un semnal de alarmă în special pentru acest sector de activitate, pentru că pacientul de la gardă simte cel mai tare lipsa de oameni. Concret, se poate întâmpla şi de fapt s-a întâmplat ca cei 120-200 de pacienţi care se prezintă la camera de gardă într-o zi să poată să fie îngrijiţi de o singură asistentă, ceea ce este foarte puţin.

La Spitalul „Victor Gomoiu” este nevoie în acest moment de 75 de asistenţi medicali şi de 25 de infirmieri. Situaţia este în acest moment extrem de dificilă în special la camera de gardă, unde 8 asistente fac munca a 20, mai spune Dr. Vlad. Pot fi făcute greşeli la patul bolnavului tocmai pentru că sunt prea puţini asistenţi, mai atrage atenţia acesta.

„Suntem la limita Codului muncii, uneori îl încălcăm că nu avem încotro, nu putem acorda oamenilor suficiente pauze compensatorii”.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰