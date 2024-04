De ce a crescut brusc numărul cazurilor de cancer în rândul tinerilor. Specialiştii recomandă mai multe măsuri de prevenţie

Cancerele cu debut precoce, definite ca fiind cazurile diagnosticate la persoane sub 50 de ani, au crescut la nivel global cu un procent uluitor de 79%. În Statele Unite, Societatea Americană de Cancer a raportat că datele demografice ale pacienţilor cu cancer se deplasează din ce în ce mai mult de la persoanele în vârstă la persoanele de vârstă mijlocie.

În timp ce adulţii cu vârsta peste 50 de ani au înregistrat o scădere a incidenţei globale a cancerului din 1995 până în 2020, s-a înregistrat o creştere notabilă în cazul persoanelor mai tinere de 50 de ani.

De ce tinerii se îmbolnăvesc de cancere la rate mai mari? Înseamnă că oamenii ar trebui să înceapă să depisteze cancerul la vârste mai tinere? Cine ar trebui să fie cel mai îngrijorat? Şi ce măsuri preventive ar trebui să ia în considerare persoanele mai tinere?

Expertul CNN în domeniul sănătăţii, dr. Leana Wen. Wen este medic de urgenţă şi profesor asociat adjunct la Universitatea George Washington, oferă câteva lămuriri într-un recent interviu.

Care sunt cele mai mortale tipuri de cancer la persoanele tinere?

Dr. Leana Wen: Tipurile de cancer cu debut precoce care provoacă cel mai mare număr de decese şi cea mai mare povară la nivel global sunt cancerul de sân; cancerul de trahee, bronhii şi plămâni; şi cancerul de stomac şi colorectal, potrivit unui studiu 2023 publicat în revista BMJ Oncology.

Acestea sunt statistici similare pentru populaţiile mai în vârstă. În Statele Unite, cancerul pulmonar, cancerul colorectal, cancerul pancreatic şi cancerul de sân sunt cele patru cauze principale ale deceselor cauzate de cancer.

Un raport al Societăţii Americane de Cancer a evidenţiat în special cancerul colorectal, care este acum principala cauză de deces prin cancer la bărbaţii mai tineri de 50 de ani şi a doua la femeile sub 50 de ani.

De ce creşte numărul cazurilor de cancer la persoanele sub 50 de ani?

Dr. Wen: Există o serie de ipoteze. Unii cercetători indică rata tot mai mare a obezităţii din ultimele decenii, care este asociată cu riscul de apariţie timpurie a cancerului. Schimbarea obiceiurilor alimentare, mai exact creşterea consumului de alimente ultraprocesate, şi sedentarismul sunt, de asemenea, asociate cu rate mai mari de cancer. Alţii speculează că ar putea fi în joc factori de mediu, cum ar fi substanţele cancerigene eliberate în aer, apă şi alimente.

Ar trebui ca oamenii să înceapă depistarea cancerului la vârste mai tinere?

Dr. Wen: Aceasta este o întrebare complexă la care cel mai bun răspuns ar fi analiza recomandările pentru populaţie faţă de cele pentru individ.

Orientările din partea marilor organizaţii medicale şi a organismelor federale de elaborare a politicilor se bazează pe ceea ce se recomandă pentru persoanele cu risc mediu. Majoritatea oamenilor ar trebui să urmeze aceste recomandări.

De exemplu, în Statele Unite, US Preventive Services Task Force recomandă ca oamenii să înceapă screening-ul pentru cancerul de colon la vârsta de 45 de ani. De asemenea, grupul operativ a emis un proiect de recomandare ca femeile să înceapă să facă mamografii la vârsta de 40 de ani.

Ambele revizuiri reprezintă modificări ale ghidurilor. Înainte de 2021, oamenii erau sfătuiţi să înceapă screeningul pentru cancerul de colon la vârsta de 50 de ani. Modificarea privind mamogramele a fost propusă abia anul trecut şi nu a fost finalizată. Înainte de această recomandare, îndrumarea era ca majoritatea femeilor să înceapă mamografiile la vârsta de 50 de ani.

Este posibil ca cele cu antecedente familiale de cancer de sân să trebuiască să înceapă mamografiile la o vârstă mai timpurie. Astfel de orientări vor continua să fie revizuite. Cercetătorii vor lua în considerare factori precum schimbările demografice şi eficienţa instrumentelor de screening.

Persoanele care prezintă un risc mediu ar trebui să urmeze recomandările existente, un motiv în plus pentru care ar trebui să se asigure că îşi fac un control de sănătate anual. Acela este momentul în care se pot trece în revistă toate testele pe care trebuie să le facă, care includ screening-ul pentru cancer.

Ei pot discuta cu medicul de familie sau cu un specialist dacă situaţia lor medicală personală îi expune la un risc mai mare în comparaţie cu media. Aceasta este o componentă foarte importantă, deoarece aceşti factori vor determina dacă trebuie să înceapă controalele de screening la o vârstă mai devreme decât orientările generale.

De exemplu, dacă o femeie are o soră, o mamă sau o altă rudă de gradul întâi cu cancer de sân, ea însăşi are un risc mediu dublu de cancer de sân. Cineva care are două rude de gradul întâi are o creştere de cinci ori mai mare a incidenţei cancerului de sân faţă de medie.

Este esenţial ca oamenii să îşi cunoască istoricul familial, deoarece medicul lor le-ar putea recomanda paşi suplimentari de urmat, cum ar fi testarea genetică. De asemenea, ar putea fi nevoie să înceapă mamografiile sau alte teste de screening la o vârstă mai timpurie.

În mod similar, o persoană care are o rudă de gradul întâi cu antecedente de cancer de colon ar trebui, de asemenea, să vorbească cu medicul său despre începerea testelor de screening pentru cancerul de colon mai devreme decât vârsta general recomandată.

Alte persoane care pot avea nevoie de o colonoscopie mai devreme sunt cei care suferă de boli inflamatorii intestinale, cum ar fi boala Crohn, sau de anumite afecţiuni genetice moştenite.

Dr. Wen spune că toată lumea ar trebui să vorbească cu medicul în fiecare an despre depistarea cancerului şi ar trebui să se asigure că îşi fac analizele care le sunt recomandate. Una din 3 persoane care sunt eligibile pentru depistarea cancerului de colon nu a beneficiat niciodată de examene de screening, potrivit American Cancer Society. Şi până la 59% dintre femei renunţă la mamografia anuală, potrivit unor sondaje.

Oamenii pot sări peste aceste teste din mai multe motive spune medicul american, fie că sunt ocupaţi cu munca şi cu responsabilităţile de îngrijire a familiei, sau s-ar putea să nu aibă un furnizor de îngrijire primară sau să se confrunte cu alte bariere în calea accesului la îngrijire. Şi s-ar putea să creadă că nu au nevoie de aceste teste pentru că sunt tineri, sănătoşi şi se simt foarte bine.

Dar statisticile surprinzătoare privind creşterea numărului de cazuri de cancer la persoanele tinere ar trebui să fie un apel la acţiune.

Măsurile pe care tinerii le pot lua pentru a-şi reduce riscul de cancer

Multe cancere sunt asimptomatice în stadii incipiente. De aceea este nevoie de screening: pentru a detecta aceste cancere înainte ca ele să se răspândească. Tratamentul poate fi curativ dacă cancerele sunt depistate la timp, spune dr. Wen care are şi câteva recomandări pentru persoanele tinere. „Este esenţial ca oamenii să îşi cunoască riscurile”, spune ea. Mai exact, trebuie să ştie care este istoricul lor familial şi dacă au alte afecţiuni medicale sau factori legaţi de stilul de viaţă care le cresc riscul de cancer cu debut precoce.

Toată lumea ar trebui să încerce să îşi afle istoricul familial de cancer. Există rude de gradul întâi care au avut cancere? Să-şi cunoască propriul istoric medical şi să-şi întrebe medicul dacă o anumită afecţiune le poate creşte riscul de cancer. De asemenea, nu uitaţi să menţionaţi toţi factorii legaţi de stilul de viaţă, inclusiv fumatul, consumul de alcool, obiceiurile alimentare şi activitatea fizică, avertizează medicul.

Fumatul şi consumul mare de alcool sunt factori de risc majori, spune dr. Wen. Renunţarea la fumat şi reducerea consumului de alcool sunt paşi importanţi. Doar unul sau două minute de exerciţii fizice viguroase pe zi pot reduce riscul de cancer, la fel ca şi reducerea alimentelor ultraprocesate.

De asemenea, este important de reţinut că aceste modificări ale stilului de viaţă nu numai că reduc riscul de cancer, ci sunt aceleaşi care reduc probabilitatea de boli de inimă şi de deces prematur.

