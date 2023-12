Vezi și

"Uitaţi, doamna stă acolo cu băieţelul că nu sunt locuri", spune unul dintre medicii de gardă. Este răspunsul pe care îl primesc tot mai mulţi părinţi disperaţi că nu au unde să-şi trateze copiii de rujeolă. În Braşov, ambulanţele sunt într-un du-te-vino continuu. Sute de mici pacienţi au ajuns la urgenţe de la începutul lunii. Echipajele Serviciului de Ambulanţă Braşov aduc fara incetare copii contaminati cu rujeola la Camera de Gardă de Boli Infecţioase. Tocmai ce au ajuns la spital 5 copii de la Râşnov din aceeaşi familie nevaccinaţi contaminaţi cu aceeasi boală.

Până acum, 2.010 copii s-au îmbolnăvit în toată ţara, cei mai mulţi în Mureş, Giurgiu şi Braşov

"Vorbim de copii foarte mici sugari care vin cu febra foarte inaltă, 39 si peste, cu simptomatologie respiratorie uneori chiar severa care trebuie foarte bine supravegheati", a declarat Maria Cocuz, medic şef sectie de Boli Infecţioase. Explozia cazurilor de rujeolă vine şi pe fondul lipsei de încredere în vaccin sau a accesului la serviciile medicale, spun doctorii. Lucru pe care îl recunosc şi părinţii.

Până acum, copiii cu forme grave de rujeolă erau mutaţi la spitale din Sfântu Gheorghe, Rupea sau Făgăraş. Şi această variantă a picat după ce nici acolo nu mai sunt locuri. "Singura solutie ar fi ca alte spitale care au in structura sectii de pediatrie sa le trasnsforme in sectii de infectioase doar pentru rujeola", a declarat Maria Cocuz, medic şef sectie de Boli Infecţioase. "Am fost notificati de Spitalul Săcele ca de pe 1 decembrie isi restrang progrmaul de functionare in intervalul 8-15. Am aflat zvonuri ca si Spitalul de Pediatrie din Făgăraşi nu ar avea in perioada sarbatorilor linie de gardă acoperita de medic", a declarat Steluța Coțiu, director medical Serviciul de Ambulanță Județean Brașov.

Până acum, 2.010 copii s-au îmbolnăvit în toată ţara, cei mai mulţi în Mureş, Giurgiu şi Braşov. Aici, la finele lunii trecute, s-a înregistrat şi primul deces din epidemie, la un bebeluş de doar şapte luni.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!