44 și 60 de ani sunt vârstele critice la care îmbătrânim. Stresul, poluarea și starea de spirit influențează întregul organism. Mulţi şi-au gasit propriul secret pentru a se simţi veşnic tineri.

Oamenii îmbătrânesc dramatic în două momente din viaţă

"66 de ani am. Am făcut un copil la 42 de ani și copilul m-a făcut să fiu tot timpul tânără, să fiu în pas cu el și nu am simțit trecerea spre bătrânețe", povesteşte o femeie. "Atât timp cât suntem psihic și fizic ok și rămânem copii și avem părinți suntem copii toată viața", crede un bărbat.

Hormonii sunt cei care stau la baza declanșării timpurii a îmbătrânirii. Noua realitate ar fi că nu îmbătrânim treptat, ci brusc. Riscurile de boală cresc mai rapid după vârsta de 44 de ani, principalele afecţiuni vizate fiind cele cardiovasculare, problemele renale și diabetul de tip 2.

"Între 40 și 44 de ani îmbătrânesc mai repede pe organele țintă, creier, aparat cardiovascular, rinichi, ficat, sistem imunitar. La femei este mai vizibilă această trecere către 40-45-50. Aceleași modificări hormonale le au și bărbații", explică Luiza Spiru, medic geriatrie-gerontologie.

Alimentația deficitară și lipsa mișcării fac ca organismul să nu poată lupta cu noile transformări. Mii de molecule noi din sânge ajung să afecteze organele, dar și aspectul fizic. Toleranța la anumite mâncăruri și băuturi precum cafeaua și alcoolul scade.

"Avem o vârstă metabolică care este mult mai importantă. Destul de repede degradează pielea alimentația care se bazează pe carbohidrați. Acest zahăr în exces care vine de obicei în porția noastră zilnică", spune Simona Carniciu, medic diabet și nutriție. Până la 50 de ani, oamenii pierd aproximativ 10% din masa musculară. Exercițiile de forță și rezistență sunt esen'iale pentru p[strarea tonusului.

"Apogeul dezvoltării masei musculare este între 20 și 40 de ani. În decada anilor 40 începem să pierdem în jur de 0,5% masă muscuară pe an, 50 între 1 și 2%, anilor 60 - 3% pe an. O putem evita făcând sport, e singurul lucru care ne poate ajuta să nu pierdem masă musculară", arată Vlad Păcuraru, antrenor fitness.

Medicii susțin că un stil de viață sănătos este secretul tinereții veșnice.

