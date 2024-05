Vezi și

Vieţile a doi români au fost salvate în pragul sărbătorilor pascale. Un bărbat de 39 de ani din Brăila şi o femeie de 37 de ani din Buzău sunt pacienţii care au primit un rinichi şi o nouă şansă la viaţă. Salvarea a venit de la un donator din Sofia. Transplanturile s-au făcut la Iaşi.

Miracolul din Săptămâna Mare la Iaşi

Dr. Adelina Miron: Sunt într-o stare bună, imediat post-operator. Este prea devreme să spunem cum vor evolua grefele în acest moment, dar conform premiselor, ar trebui să fie o evoluţie foarte bună pentru că întregul proces de recoltare şi de implant a decurs fără nicio problemă.

Donatorul este un bărbat, în vârsta de 59 de ani, aflat în moarte cerebrală. Medicii din Bulgaria nu au găsit pacienţi compatibili în ţara lor aşa că printr un protocol internaţional de transplant european s au căutat bolnavi la noi. Mai multi medici români au plecat la Sofia cu un avion SMURD iar transportul a fost făcut in timp record: o oră!

Raed Arafat, şefu DSU: Rolul nostru este transportarea echipei şi ducerea organelor înapoi împreună cu o echipa. Deci este rolul pur şi simplu de transport. Toate celelalte aranjamente, donator, receptor, etc, asta nu se ocupă de ele departamentul, ci se ocupa Agenţia de Transplant. Noi suntem solicitaţi penbtru a asigura transportul echipei în siguranţă şi aducerea echipei cu oganele prelevate pentru transplant în siguranţă.

În ţara noastră, Agenţia Naţională de Transplanturi este cea care coordonează activităţile care duc la salvarea unor vieţi prin realizarea transplanturilor de organe.

Practic in cazul in care se găseste un donator străin compatibil cu un bolnav român, Agenţia Naţională de Transplant sesizează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă care prin Inspectoratul General de Aviaţie se ocupă de trimiterea avioanelor şi elicopterelor SMURD in alte tari în misiuni de salvare.

Numărul donatorilor de organe s a dublat in primul trimestru al acestui an faţă de anul trecut.

100 de transplanturi de organe de la începutul anului

Denisa Dicu, reporter Observator: De la începutul anului și pana acum au fost prelevate organe de la 33 de donatori în moarte cerebrală și au fost realizate peste 100 de transplanturi de organe.

Guenadiy Vatachki, directorul Agenţiei Naţionale de Transplant: Clar se vede o evoluţie în acest sens. Avem de două ori mai mulţi donatori faţă de anul trecut, în aceeaşi perioadă. Ceea ce este extraordinar. Coordonarea s-a făcut ca şi cum am avea un donator la nivelul ţării, am contactat toate centrele pentru a afla unde ar fi un primitor compatibil, astfel a răspuns pozitiv centrul de la Iaşi.

Nu este pentru prima dată când românii sunt salvaţi de străini. În 2021 a avut loc primul transplant de plămâni, care a fost realizat în Italia, în baza unui acord încheiat de ţara noastră cu autorităţile din peninsulă. Au fost si situaţii în care românii au salvat vieti peste hotare. În 2020, inima şi plămânii unei femei care a murit în urma unui accident rutier la Constanta au ajuns la bolnavi străini.

