E haos în spitalele de pediatrie, iar medicii abia fac faţă să consulte toţi copiii. De departe, cel mai frecvent diagnostic este gripa de tip A.

Criză de antivirale în farmacii

Alexia are patru ani şi de câteva zile nu mai scapă de febră. În ultimele ore au apărut şi complicaţiile. "Are gripă, acum a început şi cu burtica, vărsături, vomă. Cam şapte ore continuu, am luat toţi din casă. Dureri musculare foarte mari, tuse, febră foarte mare, lipsa poftei de mâncare. Nu suntem vaccinaţi", povesteşte mama fetiţei.

"Febră, durere în gât, tuse, cam tot ce se întâmplă în perioada aceasta", spune altcineva.

Cum îţi dai seama dacă ai gripă

Gripa se recunoaşte cel mai uşor după primele semne, spun medicii. "Este rapidă şi furioasă, vine acum în cursul dimineţii cu primele simptome, iar până seara ai 40 de grade, te dor muşchii, te doare capul, vomiţi, tuşeşti", explică Mihai Craiu, medic pediatru.

Tusea nu trebuie să persiste mai mult de două-trei săptămâni. Altfel, e simptomul unor alte afecţiuni.

"Aş asocia tusea cu trei semne generale de pericol - în cazul în care tusea produce sistematic vărsături. Dacă tuşeşti atât de frecvent încât vomiţi, trebuie văzuţi de doctori pentru că infecţia cu Bordetella poate să evolueze grav. Al doilea scenariu este tusea care se însoţeşte cu febra foarte mare. Ar putea fi pneumonie. Şi al treilea lucru, tuse cu desaturare", adaugă Mihai Craiu, medic pediatru.

Spitalele din România sunt pline

În toată ţara, spitalele sunt pline. La Galaţi, numărul de prezentări la Urgenţe a crescut cu aproape 50 la sută faţă de perioada de dinainte de sărbători.

"Patologia care predomină în acest moment este cea respiratorie, însemnând virozele, gripele, pneumoniile, virusul sincițial respirator, insuficiențele respiratorii mari", a declarat Roxana Elena Bogdan Goroftei, şef UPU Pediatrie.

Odată testaţi, cu toţii caută tratamentul antiviral în farmacii, care e din ce în ce mai greu de găsit. "Sunt foarte căutate, cererea este foarte mare, stocurile sunt făcute din timp. Ne-ar fi fost foarte greu să acoperim în ultima clipă", spun farmaciştii.

Cât costă medicamentele pentru gripă

Reţeta pentru gripa costă în jur de 100 de lei, iar, daca boala se complică, costurile ajung si la 200 de lei, cu tot cu antibiotic.

"Din cauza faptului că lumea, de Revelion şi de Crăciun, se adună în acelaşi loc... Categoric, când încep şcolile şi grădiniţele cazurile să fie mai multe. Unde iernile sunt friguroase, atunci transmiterea este mai scăzută, când apar fluctuaţii de temperatură, zile mai calde, două mai reci, riscul de transmitere este mult mai mare", spune Vlad Murărescu, medic specialist boli infecţioase.

"Sunt peste 200 de prezentari la camera de gardă a Institutului Matei Balş din Capitală, în fiecare zi, iar dacă ne referim la numărul total din spital, atunci se dublează. Aşa că şi timpul de aşteptare pentru pacienţi creşte zilnic", transmite Mădălina Iacob, reporter Observator.

Medicii recomandă vaccinarea antigripală. Anticorpii se dezvoltă în două săptămâni de la imunizare.

