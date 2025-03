22 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 22 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 22 martie

Pe 22 martie 238, Gordian I și fiul lui, Gordian al II-lea, sunt proclamați împărați romani. Pe 22 martie 1312, la cererea Regelui Franței, Filip al IV-lea cel Frumos, Papa Clement al V-lea a desființat Ordinul Templierilor, ale căror bunuri au trecut în stăpânirea regelui. Pe 22 martie 1895, Auguste și Louis Lumière au făcut, la Paris, prima demonstrație a cinematografului, utilizând un film din celuloid. Pe 22 martie 1912 au fost aprobate legea și statutele pentru înființarea "Societății Scriitorilor Români". Pe 22 martie 1926 începe greva generală a muncitorilor de la Reșița. Pe 22 martie 1926 s-a constituit Federația Română de Box. Pe 22 martie 1933, Germania nazistă deschide primul său lagăr de concentrare, Dachau. Pe 22 martie 1943 are loc premiera filmului "O noapte furtunoasă", ecranizare a celebrei comedii a lui I. L. Caragiale. Din distribuție făceau parte Radu Beligan sau Alexandru Giugaru, iar regia era semnată de Jean Georgescu.

Pe 22 martie 1945, Liga Arabă este înființată când este adoptată o cartă la Cairo, Egipt. Pe 22 martie 1963, The Beatles lansează primul lor album, "Please, Please Me", în Marea Britanie. Pe 22 martie 1965, Plenara C.C. al P.C.R. alege în funcția de prim-secretar al C.C. al P.M.R (PCR) pe Nicolae Ceaușescu, la propunerea lui Ion Gheorghe Maurer. Pe 22 martie 1992, zborul USAir 405 se prăbușește la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul LaGuardia din New York City, ceea ce a condus la o serie de studii asupra efectului pe care gheața îl are asupra aeronavelor. Pe 22 martie 1995, cosmonautul rus Valeri Poliakov revine pe Pământ, după ce a stabilit un record de 438 de zile în spațiu. Pe 22 martie 1997, Tara Lipinski, în vârstă de 14 ani și nouă luni, devine cea mai tânără campioană mondială feminină la patinaj artistic.

Naşteri pe 22 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 22 martie, de la Maximilian I, Împărat al Sfântului Imperiu Roman, născut pe 22 martie 1459, sau pictorul flamand Antony Van Dick, născut pe 22 martie 1599, şi până la Regele Ioan Cazimir al II-lea Vasa al Poloniei, născut pe 22 martie 1609, sau Kaiserul Wilhelm I al Germaniei, născut pe 22 martie 1797.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 22 martie s-au născut personalităţi precum fotbalistul şi antrenorul român Emerich Jenei, născut pe 22 martie 1937, actriţa franceză Fanny Ardant, născută pe 22 martie 1949, muzicianul bosniac, Goran Bregovic, născut pe 22 martie 1950, actriţa română Tora Vasilescu, născută pe 22 martie 1951, actriţa americană Reese Witherspoon, născută pe 22 martie 1976, sau fotbalistul şi antrenorul român Mirel Rădoi, născut pe 22 martie 1982.

Decese pe 22 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 22 martie. Dintre acestea amintim pe poetul, dramaturgul şi prozatorul german Johann Wolfgang von Goethe, decedat pe 22 martie 1832, episcopul romano-catolic Clemens August von Galen, decedat pe 22 martie 1946, sau animatorul american William Hanna, decedat pe 22 martie 2001.

România i-a pierdut într-o zi de 22 martie, printre alţii, pe Gheorghe Grigore Cantacuzino, decedat pe 22 martie 1913, poeta Liuba Dimitriu, decedată pe 22 martie 1930, regizorul Radu Penciulescu, decedat pe 22 martie 2019, cântăreţul şi compozitorul Cătălin Caragea, decedat pe 22 martie 2020, sau publicistul şi antropologul Vintilă Mihăilescu, decedat pe 22 martie 2020.

