În unele cazuri, întrebările adresate din curiozitate sau din simplă indiscreție pot răni oamenii, așa că este important să ne dăm seama când putem iniția anumite conversații. Cum învățăm să respectăm intimitatea celorlalți și cum facem diferența dintre interesul sincer și indiscreție ne explică invitata Observator 16, Alexandra Șutru, psiholog și consilier în dezvoltare personală.

PREZENTATOR: Vă propun să trecem direct la un exercițiu de formulare a întrebării și a răspunsului potrivit. Așadar, când ai de gând să faci un copil, dacă într-adevăr să zicem că există această curiozitate și dorință să pui întrebarea asta, cum poți să o formulezi? Mult mai elegant sau, dacă ar fi bine mai pe ocolite să formulăm într-un fel?

INVITAT: Desigur, sunt diferite variante în care am putea adresa o întrebare. Putem spune când ești pregătit să vorbești despre asta sau când ești pregătită să vorbești despre asta. Te-ai gândit în viitor să faci un copil, să te căsătorești, ce părere ai despre asta și dacă nu vrei să împărtășești, din nou, este în regulă. Undeva trebuie să existe o limită în a adresa o întrebare și a aștepta răspuns sau a adresa o întrebare și a lăsa un spațiu și de refuz. Că în general, noi deja spunem, trebuie să faci un copil, e timpul să faci un copil.

PREZENTATOR: Nici măcar nu mai ai cu formă de întrebare.

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INVITAT: Exact. De obicei, se începe deja cu eticheta sau deja cu rezultatul așteptat în urma întrebării.

PREZENTATOR: Și care ar fi totuși un răspuns potrivit? Pentru că aici mi se pare și mai delicat și cred că cele mai multe doamne, fete, domnișoare s-au confruntat de-a lungul timpului cu întrebarea aceasta. Ai copii? Și dacă nu ai copii, de ce nu ai copii? Cred că e o cascadă de întrebări.

INVITAT: Dacă ești într-o relație de lungă durată, când te căsătorești? După ce te-ai căsători când faci un copil? După ce faci un copil când e al doilea copil? Și tot așa, întrebările. Însă, într-adevăr, este foarte important să punem limite. Apropierea și intimitatea în relații nu înseamnă că nu putem să adresăm întrebări. Putem să le adresăm, însă le adresăm într-un mod în care putem să lăsăm spațiu de refuz.

PREZENTATOR: Dați-ne un exemplu, adică ajutați-ne cu un exemplu de limită și de răspuns elegant.

INVITAT: De exemplu, în zona de răspuns de limită, apreciez că te interesează, însă pentru mine nu este un moment potrivit. Vorbesc despre asta, încă nu m-am gândit la asta. Când voi avea o idee sau ceva în minte, o să-ți spun. Momentan, nu este o prioritate pentru mine. Mulțumesc pentru întrebare.

PREZENTATOR: Adică asta ar trebui să fie, de fapt, abordarea ca să nu se o stilizeze celălalt. Și e de aplicată această formulă cu oricine? Cu cei care sunt, poate, străini, prieteni, colegi de birou și familia? Adică este o formulă general valabilă?

INVITAT: General valabilă. Faptul că noi suntem în familie sau într-un cadru foarte apropiat și intim nu înseamnă că noi nu putem să punem limite. O apropiere înseamnă și spațiul meu de a pune limite, altfel nu am intimitate potrivită acolo.

PREZENTATOR: De ce fac oamenii asta?

INVITAT: Am spus, într-adevăr, că de cele mai multe ori probabil că este din curiozitate sau poate că, nu știu, vor să deschidă un subiect de discuție, dacă nu au alte subiecte de discuție.

PREZENTATOR: Dar de ce e dorința asta să știm niște lucruri intime, așa, din viața celuil alt? Și poate, cu cât este mai diferit de noi, de felul nostru, job-ul, viața personală, cu asta curiozitatea este mai mare.

INVITAT: Așa este. Odată, unu, poate eu n-am reușit și atunci sunt curioasă să văd ce se întâmplă în jurul meu și mă pot compara astfel. Dacă am cinci prietene și ele n-au copil, nici eu nu am copil, poate sunt în regulă. Validezi asta? Validez. Dacă eu nu am copil și prietenele mele toate au copii, prin urmare, poate ceva este în regulă cu mine.

PREZENTATOR: La fel și cu job-ul și cu salariul?

INVITAT: La fel și cu job-ul și cu salariul și cu căsătoria. Unde lucrezi, da. Sunt alegeri personale, la urma urmei, însă astfel de întrebări, mai ales în zona asta de copii.

PREZENTATOR: Sunt mai delicate, sunt foarte delicate.

INVITAT: Sunt delicate și foarte sensibile, pentru că noi nu știm istoricul persoanei respective, chiar și în familie. Poate s-a întâmplat ceva, poate este un caz de infertilitate care n-a fost comunicat. De multe ori pot fi probleme de sănătate sau alegeri, da.