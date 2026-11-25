Împărțirea treburilor casnice poate deveni o sursă de tensiune în cuplu dacă responsabilitățile nu sunt stabilite de comun acord. Invitatul Observator 16, Alexandra Urechescu, psiholog, ne explică de ce comunicarea sinceră și negocierea sunt esențiale pentru un echilibru în relație și cum ar trebui să împartă partenerii munca în mod egal, având în vedere efortul depus în vieţile lor de zi cu zi.

PREZENTATOR: Cum facem, aș vrea să dăm un exemplu, cum ar trebui să arate împărțirea sarcinilor și cum formulăm asta, că poate și aici este o cheie de comunicare, să obținem un ajutor. Deci, lucrează amândoi, suntem un cuplu, lucrăm amândoi, cu programul la fel, câștigurile, să spunem că sunt apropiate. Și cum împărțim aceste sarcini? Că asta cu 50-50, cum spunea o doamnă, da, sună ideal, dar e foarte greu de pus în practică.

INVITAT: Într-adevăr, poate fi și comic și în același timp tragic, când vorbim de împărțirea responsabilităților în casă. Calculul matematic nu neapărat contează, pentru că una este să duci gunoiul afară, una este să pregăteşti mâncarea și să așezi masa, să faci cumpărăturile înainte, să programezi ora de masă și a mai departe. Deci, atunci când vorbim de o împărțire echitabilă a sarcinilor, în primul rând, ambii parteneri trebuie să fie de acord că este echitabil. Și aici luăm în calcul cât timp îmi ia pentru tascul respectiv, doi, cât efort depun, trei, a cui este responsabilitatea, pentru că nu doar executarea sarcinii contează, dar și ducerea la final sau pur și simplu pregătirea sarcinii respective. Și, bineînțeles, dacă cine a zis că o face acea sarcină, ce se întâmplă dacă nu o face? Preia celălalt partener? Nu preia, nu se mai face sarcina. Este o întreagă discuție aici. Bineînțeles, și în terapia de cuplu și nu numai, auzim discuții și conversații în jurul acestei teme. Într-adevăr, femei epuizate, care nu pot spune nu, care au învățat un tipar din copilărie și deci vorbim acum de egalitate și vrem să avem drepturi egale.

PREZENTATOR: Și e greu să și învinovățești în contextul în care cineva trebuie să facă acele lucruri. Adică, chiar dacă nu ai vrea să faci toate lucrurile astea, dar îți dorești să fie curățenie, îți dorești să ai hainele curate, călcate, mai presus de toate, ai nevoie să și mănânci. Dar lucrurile astea, acum, bun, hai să luăm cele două situații. Cuplurile care sunt deja de foarte mulți ani împreună și o femeie nu mai poate, nu mai poate să ducă atâta responsabilități. Deci cum faci asta după ce ai 15-20 de ani de cuplu? Cum spui clar că trebuie să preia celălalt din responsabilități, mergând chiar în extremă, e un partener care poate nu a făcut ceva considerabil sau a făcut nimic, hai să o spunem mai pe șleau, a făcut nimic tot timpul?

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INVITAT: Da, într-adevăr, aceste lucruri se discută când e prea târziu sau când s-a acumulat foarte multă frustrare și epuizare. Ideal este ca această conversație să înceapă sau să fie inițiată la începutul conviețuirii și renegociată tot timpul. Nu este doar împărțirea sarcinilor, astăzi decidem cine ce face, dar o și renegociem continuu, la sfârșit de săptămână, 15 minute. Uite, programul meu arată în felul următor, săptămâna viitoare, crezi că ai putea să preiei tu sarcina asta, e în regulă, sau poate unul dintre partenerii are o perioadă mai stresantă, mai obositoare, sau poate chiar este bolnav, sau bolnavă. Și atunci, ideal ar fi ca în fiecare săptămână să se negocieze sau să se renegocieze, dacă este cazul, înainte să apară resentimentele sau conflictele.

PREZENTATOR: Înainte să se instaleze și furia, probabil, și tensiunea. Și pentru cuplul care este la început, lucrul ăsta discutat. Cum facem ca amândoi să punem mâna, să facem câte ceva prin casă?

INVITAT: Recomandarea tuturor este ca această discuție să se întâmple înainte, ca cuplul să decide să locuiască împreună. Cum împărțim finanțele, cine ce responsabilități are, cine plătește facturile, cine face cumpărăturile, sau măcar cât de cât în mare, cine ce responsabilități are, în funcție de ce își dorește să facă, ce îi place, ce se pricepe, că dacă soțul nu știe să gătească, și soția. Dacă lucrurile astea nu se clarifică, și trec ani, și ajung la, nu știu, o vârstă poate și destul de înaintată, care este riscul? Ce se întâmplă, de fapt?

INVITAT: Riscul este epuizarea partenerului care a dus prea mult timp, prea multe sarcini, bineînțeles. Poate chiar se decide să se separe, și asta nu din cauza lipsei de iubire sau altor motive, ci pur și simplu de epuizare. Câteodată avem nevoie să ne odihnim înainte să luăm o decizie, însă cel mai ușor este să comunicăm. Uite, până acum lucrurile au fost așa.