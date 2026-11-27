În treburile de zi cu zi, mulți oameni au tendința de a amâna sarcinile până în ultimul moment. Nu este vorba despre lene sau lipsă de disciplină, ci despre procrastinare, un obicei care poate accentua stresul și presiunea timpului. Cum putem învăța să nu mai amânăm lucrurile importante și să ne organizăm mai bine, explică invitatul Observator 16, Ionuț Cucu, psiholog.

Prezentator: Să nu procrastinăm, să trecem direct la subiect. Mai întâi de toate, de ce ajungem să facem asta? La un moment dat în viață, toți trecem printr-un astfel de episod. Acum norocul face, ca în cazul unora, să nu dureze foarte mult procrastinarea asta.

Invitat: Cred că ar fi important să ne uităm, întâi de toate, la ce funcție are procrastinarea. Pentru că, de fapt, în spatele procrastinării, care înseamnă o amânare a unor decizii, a unor task-uri, a unor proiecte, de cele mai multe ori pot fi emoții intense, emoții dificil de gestionat, rușine, teamă, frică de eșec, perfecționism. În momentul în care reușim să identificăm ce se ascunde în spatele procrastinării, putem să venim cu perspectiva de a acționa, pentru că e important să ne uităm, pe de-o parte, și la faptul că sunt anumite task-uri, sau sarcini simple pe care le procrastinăm, și aici poate să fie principii de time management ineficiente, dar, în același timp, pot fi și lucruri profunde care au legătură cu copilăria, care au legătură cu schemele noastre interne, în așa fel încât procrastinarea ne protejează.

Prezentator: Dați-ne câteva exemple, pentru că spuneați de time management.

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Invitat: Câteva exemple de time management. Atunci când nu reușesc să mă focusez, o tehnică pe care o aduce Brian Tracy e amuzantă, dar foarte utilă, începe ziua mâncând o broască, iar broasca aceea fiind acel task mai dificil, dar mai important, pentru că lucrul acesta îți dă energie și pentru celelalte proiecte.

Prezentator: Deci să începi cu ce ai mai complicat de făcut.

Invitat: Mai complicat și mai complex și mai important. Uneori această broască poate să fie foarte mare și, dacă rămânem în metaforă, se poate transforma într-un elefant, și atunci o altă recomandare în cascada este aceea ok, pot să mănânc un elefant dintr-o îmbucătură, nu pot să-l mănânc și atunci putem să-l tăiem în felii sau în bucăți cât mai mici. Asta înseamnă să sparg sarcina respectivă în sarcini mai mici, în așa fel încât să pot să am acea minimă energie să pot să încep. Pe uneori e nevoie practic de startul acțiunii pentru a depăși acele momente de procrastinare.

Prezentator: Deci startul acțiunii, mai apoi să te organizezi foarte bine și să zicem că tot nu reușești cumva să ieși din bucla asta, ești în continuare cel care amână. Ce ar mai putea ajuta? Pentru că ați spus și de lucrurile pe care le putem face poate și din anxietate și din depresie, asta iarăși mi se pare interesant, sau poate pur și simplu suntem într-un episod în care suntem obosiți și nu avem stare, că nici nu aș vrea să mergem în logica în care chiar avem o problemă, nu?

Invitat: Exact, e practic un continuum pe care să ne uităm la procrastinare, de la ceea ce poate să însemne sarcini sau activități care sunt rutiniere, care sunt neplăcute, care sunt plictisitoare. Călcatul, plătitul factorilor, spălatul vaselor. Sau poate să fie un job la care am ajuns la un nivel de plafonare încât nu mă mai regăsesc și atunci intervine procrastinarea ca un mecanism al corpului care îți spune că poate ar fi să faci o reconsiderare sau o reconversie a profesiei și nu întâmplător sunt persoane care la 40 plus pot face o reconversie profesională.

Prezentator: Deci când simți că amâni foarte mult și foarte des, sarcinile de la job.

Invitat: Da, și jobul devine plictisitor. Nu mai am motivație. Acesta poate să fie pe un continuum. Dacă mergem pe acest continuum mai la dreapta, putem să vorbim exact cum ați spus despre anxietate, putem vorbi despre cazuri în care persoanele sunt în depresie și atunci poate să fie foarte valoros pentru orice persoană să se întrebe. Mai am motivație pentru a face lucrurile care înainte îmi făceau plăcere. Pentru că în felul acesta ne uităm la un diagnostic diferențial. În spatele procrastinării se poate ascunde o depresie funcțională, se poate ascunde anxietate, se poate ascunde chiar ADHD. Și de aici vine, din păcate, uneori tendința cu bună intenție a familiei, prietenilor, șefulii, dacă e în partea profesională, hai, mișcă-te, poți să faci, încearcă să mobilizeze, dar nu e chestiune de voință.