Evenimente în Bucureşti, marţi 15 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 15 octombrie

Articolul continuă după reclamă

De la Caragiale la Șalom Alehem (Ion Luca Caragiale & Șalom Alehem) - Teatrul Evreiesc de Stat

Contemporani şi inspirându-se din viaţa zbuciumată a sfârşitului de secol XIX din estul Europei, Caragiale și Șalom Alehem au multe zone literare comune, fapt care îi individualizează cultural, iar spectacolul pe care vi-l propunem pune în evidenţă tocmai aceste apropieri simbolice.

Tranziţia între cele două lumi literare este realizată prin călătoria cu trenul, mijloc de transport care a revoluţionat viața de zi cu zi din epocă, dar şi temă literară centrală pentru ambii autori: socializare, cunoaştere, salvare, fugă şi amuzament, în acelaşi timp.

The Brainstorm – partea I - Sala Luceafărul

Teatrul Independent Luceafărul pune în scenă cea de-a doua sa producție, spectacolul „Brainstorm”, o analiză unică asupra felului în care funcționează creierul adolescentului, a procesului prin care acesta se dezvoltă și determină comportamentul acestora. Spectacolul este un “jurnal” universal al adolescentului care surprinde atât adrenalina, emoțiile, curiozitățile, ambițiile si distracția specifice vârstei, cât si nesiguranțele, reținerile, izbucnirile și dezamăgirile pe care le simte un adolescent.

În creierul unui adolescent există 86 de miliarde de neuroni care formează o serie de conexiuni și provoacă cele mai efervescente schimbări din viața lui. 11 adolescenți se luptă cu haosul din mintea lor, cu dezordinea din dormitoarele lor și cu relația lor cu părinții. 11 experiențe personale sunt împărtășite publicului, având un singur punct comun: frustrarea de a nu fi înțeleși de cei din jur.

Nihil Sine Deo - Teatrul Masca

Spectacolul “Nihil Sine Deo” este reprezentarea fizică a procesului compus din acțiunile de căutare, de înțelegere și de cuprindere a Absolutului. Definim Absolutul ca fiind acea entitate superioară, acel element ce nu poate fi cuprins la nivel exterior, acel element ce nu poate fi descris ca fiind unul material, palpabil, ci care aparține planului imaterial, care poate fi descris doar prin simțire interioară și emoție.

Stabilind un raport de Creator – Creație, umanitatea se află în relație permanentă cu Divinitatea, acest lucru fiind posibil atât prin acceptarea Divinității, cât și prin negarea acesteia. Procesul compus din acțiunile de căutare, de înțelegere și de cuprindere, a acestei entități, este

unul continuu, fluctuant, care conduce către epuizare, acesta fiind singurul moment în care avem capacitatea de a recunoaște ceea ce noi definim ca Absolut, ca Divinitate. Acest moment al epuizării este reprezentat de eliberarea completă a trupului de acțiunile conștiente, de gândurile prestabilite despre ceea ce ar trebui să găsim ca un răspuns final, este un moment de sinceritate în care putem recunoaște ceea ce poate fi definit doar prin simțire la nivel individual.

De-a lungul evoluției sale, umanitatea s-a dezvoltat în relație cu trei idei ce par a fi ingrediente din plămădirea noastră: Sexualitatea, Dorința de Zbor și Cucerirea: o cucerire interioară a propriului corp și o cucerire exterioară materializată prin spațiu, informație și timp.

Spectacolul conține nuditate și este reocmandat spectatorilor cu vârsta peste 18 ani.

Concerte în Bucureşti, marţi 15 octombrie

Misterioso | Thelonious Monk tribute by Emil Bizga Jazz Club

Alătură-te unui voiaj sonor cu muzica unuia dintre cei mai influenți compozitori din istoria jazzului. Pe 15 octombrie sărbătorim genialitatea unui personaj emblematic, Thelonious Monk! Concertul tribut este intitulat ‘Misterioso’ (după una din compozițiile sale) și va avea loc la Jazz Club Emil Bîzgă incepând cu orele 20 și este realizat cu un line-up de excepție:

Cătălin Milea – saxofoane

Alex Man – chitară

Ionuț Baranga – contrabas

Vlad Popescu – baterie

Seară Voltaj Academy | Concert Disconnected

Serile Voltaj Academy aduc pe scena noastră tinere talente și melodii binecunoscute. Trupa Disconnected este tânără și ambițioasă, remarcându-se rapid prin pasiunea și energia pe care le aduce pe scenă.

Înființată în cadrul Școlii de Muzică Voltaj Academy din București, în septembrie 2023, formația s-a făcut remarcată prin dedicarea față de muzică și prin devotamentul pentru genurile pop-rock și funk. Deși membrii săi au o vârstă medie de doar 18 ani, aceștia impresionează prin maturitatea muzicală și dorința constantă de a se dezvolta ca artiști.

Expoziţii în Bucureşti, marţi 15 octombrie

Girl power! Fetele cuceresc Art Safari

Descoperă ce e hot în arta creată de fetele Gen Z. De la ulei pe pânză la… sky is the limit! E timpul pentru noul val de artiste contemporane din România. Expoziția are loc la sediul Art Safari și la Promenada Mall.

Miriam Răducanu: o expoziție – arhivă cu senZ

În perioada 27 septembrie – 19 octombrie, Centrul Național al Dansului București și Rezidența9 organizează o expoziție amplă dedicată coregrafei și dansatoarei Miriam Răducanu și impactului pe care l-a avut asupra mai multor generații de artiști.

Expoziția prezintă parcursul artistic al coregrafei pe o perioadă de jumătate de secol și aduce pentru prima dată împreună documente fotografice și videografice, care au fost recuperate atât din arhive publice din România (Arhivele TVR și ANF, Arhivele Teatrului Țăndărică, Teatrului Bulandra, Teatrului Evreiesc de Stat, Teatrului Mic), cât și din arhive private ale celor care au colaborat cu Miriam Răducanu din anii ’60 până astăzi, precum Gigi Căciuleanu, Raluca Ianegic, Liana Tugearu și Ioan Tugearu, precum și din arhiva personală a coregrafei.

Evenimente speciale în Bucureşti, marţi 15 octombrie

Bucharest Photofest 2024

Bucharest Photofest, ajuns la cea de-a 9-a ediție, este un festival-platformă ce își asumă rolul de a prezenta publicului general unele dintre cele mai importante, mai actuale și mai relevante repere fotografice, atât locale, cât și internaționale.

Mai multe informaţii despre Bucharest Photofest 2024 găsiţi aici!

UEFA Nations League - Lituania vs România

Marți, 15 octombrie, ora 20:45, ora Lituaniei, naționala României întâlnește Lituania, la Kaunas, pe stadionul Dariaus ir Girėno, în Liga Națiunilor.

Biletele pentru acest joc sunt disponibile online începând de vineri, 20 septembrie, pe platforma de ticketing a Federației de Fotbal din Lituania, până la ora meciului sau până la epuizarea biletelor alocate. Sunt disponibile 1.506 bilete, în 4 sectoare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luaţi vitamine doar după ce consultaţi un medic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰