Evenimente în Bucureşti, marţi 26 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, spectacole, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 26 noiembrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 26 noiembrie

Articolul continuă după reclamă

Marţi, 26 noiembrie, în Bucureşti sunt programate mai multe piese de teatru, majoritatea cu începere de la ora 19.00. Astfel, de la ora 19.00, se joacă "Familia Addams", la Teatrul Excelsior, "Tartuffe sau Impostorul", la Teatrul Mic - Sala Atelier, "The brainstorm II", la Sala Luceafărul, şi "Student Maestro", la Aula Magna Politehnica București.

De asemenea, de la ora 20.00 sunt programate alte două piese de teatru. Este vorba despre "Şeful", de Eduardo Aldan, care se joacă la Teatrul Avangardia, cu Şerban Pavlu şi Cristi Iacob, şi de "Mă mut la TATA", care se joacă la Restaurant Elisabeta şi are pe afiş nume precum Tania Popa, Vlad Ianuş, Mihnea Nicolau şi aşa mai departe.

Concerte în Bucureşti, marţi 26 noiembrie

Nu avem foarte multe concerte programate marţi în Bucureşti, dar chiar şi aşa cap de afiş se anunţă a fi concertul susţinut de Direcţia 5 la Berăria H, de la ora 20.30. Pentru acest spectacol trebuie să ştiţi că accesul este permis începând cu ora 18.00, iar preţul unui bilet variază între 49,9 şi 99,9 lei.

Tot marţi mai avem un concert susţinut de Cristina Lupu în Club Expirat Halele Carol, de la ora 21.30. Artista lansează albumul "Sweet Amnesia", album care cuprinde nouă piese şi pe care artista îl consideră a fi "un album foarte personal". Nu în ultimul rând trebuie precizat că marţi avem şi un concert susţinut de trupa canadiană Momento la Teatrul Nou, de la ora 20.00.

Petreceri în Bucureşti, marţi 26 noiembrie

Ca în fiecare marţi, şi pe 26 noiembrie avem petreceri cu karaoke în Bucureşti. La Paque Bistro & More, de la ora 19.00, avem "Karaoke by Marius", petrecere desfăşurată sub sloganul "E scena ta, e timpul tău, Marius îți dă microfonul în fiecare marți de la ora 19.00".

De asemenea, în Amo Lounge, de la ora 20.00, avem "Karaoke cu premii", petrecere la care sunt primiţi cu braţele deschise, şi posibil premii importante, atât cei care "ne pot da pe spate cu vocea şi talentul lor", cât şi cei cărora nu le este teamă să "îşi etaleze vocile pe lângă ritm".

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 26 noiembrie

De la ora 17.00, pe Stadionul Steaua, se joacă meciul de fotbal dintre Steaua Bucureşti şi Chindia Târgovişte, din etapa a 14-a a Ligii a doua.

Partida se anunţă a fi, în principiu, una extrem de interesantă, pe Ghencea urmând a se înfrunta două dintre echipele importante ale eşalonului secund. Totuşi, cum Steaua nu are drept de promovare, iar Chindia nu se regăseşte, este de aşteptat ca jocul să sufere măcar pe alocuri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vei merge la vot în turul 2 al alegerilor prezidențiale? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰