Localităţi care mor şi valuri de români care emigrează. Este tabloul dintr-o ţară în care exodul e tot mai vizibil. În studiul CIA, România este pe locul 8 din 10 ţări aflate în pericol din cauza scăderii populaţiei. În topul americanilor, cinci dintre ţări sunt din Europa.

O plimbare prin ţară arată realitatea din spatele cifrelor. Uliţele sunt mai mult pustii, iar la oraş populaţia e tot mai îmbătrânită. În Predeal, de exemplu, unul dintre oraşele cu cea mai accelerată depopulare, abia mai întâlneşti un om pe stradă.

"Eu sunt in Predeal din '62, erau 8.000. Marea majoritate a părăsit ţara. Se vede și după stradă, dacă mergi pe stradă de la un capăt la altul te întâlnești cu trei oameni", a spus un localnic.

Vezi și

În 2021, la ultimul recensământ, Predealul avea 4.060 de locuitori, iar numărul acestora este în scădere de la an la an. In timpul iernii, in plin sezon turistic, spun autorităţile, in acest colt de rai, stau peste 12.000 de persoane.

Predeal riscă devină sat

Pe lângă alte consecinţe ce afectează viaţa localităţii, de la forţa de muncă tot mai greu de găsit şi tot mai puţini copii, populaţia în scădere ar putea duce şi la retrogradarea localităţii de la oraş la comună, mai ales că Predealul are sub 5.000 de locuitori acum.

"Real să vă spun, cu cei care sunt la muncă în străinătate, sunt în jur la 3.800 de persoane. Sunt foarte multe locuinţe de vacanţă. Nu locuiesc aici, dar le au. Nu putem să îl declarăm sat doar pentru că nu este locuită", a declarat Marius Mateescu, viceprimar.

"Statutul şi criteriile prin care unitățile administrative teritoriale sunt date că și orașe, comune și municipii includ mai multe criterii. Unul dintre ele este și populaţia, dar sunt și criterii legate de asigurarea anumitor servicii, anumitor instituţii", a explicat Cătălin Văsii, prefect de Brașov.

"Pe termen lung, avem şi avantaje şi dezavantaje. Populația care alege să rămână dacă nu au loc în domeniul HoReCa, vor avea probleme în a-şi câştiga traiul. Iar pe termen şi mai lung va fi din ce în ce mai greu ca persoanele care rămân să găsească un stomatolog, un cardiolog...", a spus Romulus Oprica, sociolig.

România ar urma să aibă, în anul 2100, cu 6,6 milioane de locuitori mai puţin decât acum, arată Eurostat. Cauzele ar putea fi rata natalităţii în scădere, dar şi migraţia spre alte ţări. România e țara UE cu cel mai mare număr de cetățeni care locuiesc în alte state UE, în jur de 3,15 milioane.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Ar trebui anulat pe viaţă permisul pentru şoferii care conduc băuţi? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰