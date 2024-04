Vezi și

Ea e Anastasia. Are doi ani şi de curând a învăţat să vorbească. În viaţa părinţilor ei, e o minune mult-aşteptată. "Noi pe ea am făcut-o cam târziu. Am avut noroc... Eu am aproape 44 de ani, ea are 2 ani jumate... Deci, la câţi ani am devenit eu tată? Şi clar că al doilea... nu ştiu dacă o să mai fie", povesteşte tatăl fetiţei.

Natalitatea, în cădere liberă

Mulţi români amână momentul în care să devină părinţi. Sau, pur şi simplu, nu vor copii. "Când vine vorba de natalitate, lucrurile nu sunt tocmai roz. Numărul naşterilor a scăzut alarmant. În 2022, s-au născut puţin peste 155.000 de copii. Cu 26.000 mai puţini decât în 2022. Trendul se va menţine la fel şi în anii următori. Ba mai mult, scăderea se va putea acccentua", transmite Iulia Pop, reporter Observator.

Dacă în primul an de pandemie cifrele s-au menţinut la nivelul perioadei, în anii următori scăderea a fost dramatică.

Număr de naşteri în România, potrivit INS:

2023: 155.390

2022: 182.083

2021: 196.858

2020: 211.273

2019: 215.467

2018: 214.614

2017: 214.928

"Stresul, oamenii au tot mai multe joburi, nu mai au timpul ăsta", crede un român. "Salariile sunt cum sunt, preţurile mai mari decât ar trebui, costurile să creşti un copil sunt mari", spune un altul. "În zilele astea n-aş mai face. N-ai nicio siguranţă. După cei 2 ani, ce faci? Decât să plăteşti o grădiniţă privată care, în unele cazuri, e mai scumpă decât salariul pe care îl iau", zice altcineva.

"Vor dispărea o grămadă de şcoli, nu mai sunt copii, mai ales la ţară ştim că se comasează tot mai mult clasele. Va scădea numărul studenţilor în universităţi, apoi vor fi tot mai puţini oameni care vor intra ca forţă de muncă activă. Cred că Romania... Acea prognoză că va fi depopulată cu aproape 10 milioane de locuitori, comparativ cu astăzi, în 2050, se va adeveri chiar mai repede", spune Adrian Marcu, sociolog.

Situaţia îi îngrijorează şi pe medicii din maternităţi. "Dacă înainte de pandemie, în 2019, aveam peste 3.000 de naşteri pe an, am ajuns ca anul trecut să avem puţin peste 2.000 de naşteri. Aproape 25%", spune Marius Craina, medic ginecolog, Maternitatea Bega.

Anul trecut, statul român a acordat, prin "Programul Social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure pentru creşterea natalităţii", vouchere pentru 10.000 de cupluri. În total, 150 de milioane de lei sprijin pentru proceduri medicale.

