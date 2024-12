Oradea este, de astăzi, Oraşul Faptelor Bune. Până pe 21 decembrie, echipa Radio Zu s-a mutat într-o casă de sticlă din mijlocul târgului de Crăciun. Vedetele Zu îşi propun, şi în acest an, să fie liantul dintre cei care au nevoie şi cei care pot oferi. Zeci de artişti vor urca pe scenă pentru a susţine faptele bune.

De astăzi, Oradea redevine Orașul Faptelor Bune. Vedetele Radio Zu Mihai Morar, Daniel Buzdugan, Emma, Tea, Adi Mihăila "The Hitman", Popescu, Cuza și Raluca Benavides, se vor muta timp de o săptămână în casa de sticlă din Târgul de Crăciun din Piața Unirii.

Orașul Faptelor Bune este deja la a zecea ediție în care bunătatea devine carte de vizită pentru ascultători. "Am plecat acum nişte ani, nici noi nu ştiam la ce să ne aşteptăm. Din poveste cu poveste, cazuri la care şi noi plângem, plâng şi ascultătorii reuşim să adunăm. Anul trecut am reuşit să adunăm un milion de euro. Simt că am rost în viaţă, ăsta e rostul meu, noi nu facem nimic extraordinar, noi suntem doar o voce, dăm drumul la nişte microfoane şi punem în legătură nişte oameni care au nevoie, cu nişte oameni care au de unde", spune Mihai Morar.

"Una dintre poruncile pe care ni le-a dat cel care se va naşte, Iisus Hristos, a zis să ne iubim aproapele ca pe noi înşine. Şi aproapele nu înseamnă verişorul, mama, tata, pe care ii iubim pentru că suntem din acelaşi sânge. Aproape poate să fie un om pe care nu l-ai cunocut nicidată, dar care are nevoie de o bucăţică din inima noastră", adaugă Daniel Buzdugan.

"Anul trecut am strâns un milion de euro din casa asta de sticlă care e în mijlocul Târgului de Crăciun din Oradea. Nu avem aşteptări, poveste cu poveste, caz cu caz, aşteptăm să ne scrieţi pe Radio Zu.ro. Vrem să îi dăm unui bătrânel un Crăciun mai bun, dup aia strângem bani pentru o operaţie", mai spune Mihai Morar.

22 de artişti vor urca pe scenă în Orasul Faptelor Bune. Echipa Radio Zu rămâne în Oradea până pe 21 decembrie.

