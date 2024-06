Fetița aceasta cu ochii mari, cafenii, cu două cozi și o rochiță pe care scrie E bine să faci bine, este Miriam. Mama a avut o sarcină bună dar copila parcă nu a vrut să vină în lumea aceasta mare.

"Când am ajuns la spital, fetița n-a fost întoarsă. Am făcut hemoragie și a trebuit să intervină cu cezariană ca să ne salveze pe amândouă", spune Marta Dragomir, mama lui Miriam.

Luptă pentru o inimă sănătoasă

În maternitate, mama a întrebat dacă Miriam este bine, mai ales că s-a născut cu o mică adâncitură în piept. Este foarte sănătoasă, au asigurat-o doctorii. "Am văzut că este foarte slăbuță, nu crește normal și am ajuns la un medic pentru copii", mai spune mama.

Medicul a bănuit că mica inimă ar fi cauza ne-sănătății lui Miriam și le-a trimis pe mamă și copilă la Cluj-Napoca. Clujul a confirmat suflul sistolic și a indicat monitorizare. De la diagnosticare și până acum starea lui Miriam s-a degradat mult. "De câtva timp mi se plânge că o dor mâinile, picioarele. Mi-o spus medicii că e ceva normal ca să-mi spună astfel de lucruri, că aceasta este boala", spune mama.

"Noaptea, cand fetița plânge, ea are momente când plânge foarte rău, mă trezesc și ies pe afară cu ea. Pentru mine, ca bunică, și ca mamă, mă doare enorm de mult. Dacă ea a fost așa, mai beteguță și am știut că are probleme, m-am atașat de ea foarte, foarte tare", spune şi bunica lui Miriam.

Unul din medicii cardiopediatri din Cluj le-a recomandat părinților să îi facă fetiței cât mai repede operația și le-a vorbit despre varianta mai puțin traumatizantă, procedura intervențională.

"O spus că va costa in jur de zece mii de euro operaţia. Vă daţi seama, la suma aia nu ne-am gândit. Şi vă daţi seama, e un copil nevinovat, e un copil dorit de familie, deci noi nu ne-am gândit ca o să facem rost de atâţia bani sau să avem de unde", a completat mama lui Miriam.

Miriam este pe lista pacienților acceptați în misiunea umanitară cardiopediatrică susținută de Fundația Mereu Aproape. Medicul chirurug Petru Liuba vine special din Suedia pentru a le opera pe fetițe la Spitalul Cinic Sanador.

Puteți dona printr-un SMS de 2 EURO la numarul 8848, număr fără recurență, prin plată cu cardul sau prin transfer bancar. Românii din străinătate pot sprijini donând prin PayPal. Donațiile ajung în fondul de solidaritate al Campaniei Vreau să ajut destinat ȘI acestor copii aflați de acum în grija Fundației Mereu Aproape.

