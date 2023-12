Tăierea porcului în 2023. Ce condiţii trebuie îndeplinite ca să fie legală

Tăierea porcului în 2023. Ignatul porcilor, sărbătoare cunoscută în popor și sub denumirea de Inătoarea, este evenimentul care dă startul sărbătorilor de iarnă, după Moș Nicolae. An de an, la sate, pe data de 20 decembrie, oamenii taie porcul pe care-l mănâncă de Crăciun.

Ritualul tăierii porcului în ziua de Sfântul Ignat este unul foarte vechi, mai exact din anul 106 d.Hr. Potrivit motivul.ro, tradiția a început să prindă contur după cucerirea Daciei de către romani. Înainte de acest moment, tăierea porcului era o necesitate care avea loc conjunctural, nu o tradiție. La vremea respectivă. În acea perioadă, conceptul de Crăciun era aproape complet străin, la fel și ideea de creștinism.

Iisus se născuse cu 106 ani mai devreme, însă tradiția Nașterii Domnului nu se răspândise încă. În prezent, pe data de 20 decembrie a fiecărui an sunt sacrificați porcii pentru a avea bucate proaspete pe masa de sărbători. De Ignat, sătenii taie animalul, apoi sortează carnea. Din carnea de porc, bucătăresele pregătesc diverse specialități: tobă, răcitură, tochitură, cârnați, caltaboș etc.

Legenda din spatele tradiţiei tăierii porcului

Tăierea porcului pe 20 decembrie, moment în care credincioșii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Ignatie Teoforul, este o datină pur românească la baza căreia stă o legendă. Potrivit acesteia, un bărbat care voia să sacrifice un porc și-a lovit, din greșeală, tatăl cu securea în cap.

După ce și-a îngropat părintele, bărbatul, pe nume Ignat, a plecat în lume să se căiască, primind mila lui Dumnezeu și a Sfântului Petru. Deși legenda este una cu subânțeles, ea explorează teme legate de păcat și remușcare.

Tot în această zi este celebrat Sfântul Ignatie Teoforul, care a fost capturat și aruncat în arena cu lei în timpul domniei împăratului Traian, pentru că a avut îndrăzneala să propovăduiască învățăturile Evangheliei. Moaștele sale au fost găsite în timpul domniei împăratului bizantin Heraclie. Ele au fost transportate la Biserica Clement, unde au fost păstrate până în prezent.

O altă legendă spune că, atunci când animalele i-au mâncat trupul, i-au lăsat inima intactă, pe care se putea vedea cuvântul ”teofor”, adică purtător de Dumnezeu.

Tradiții și superstiții de Ignat 2023

Încă de dimineaţă, sătenii îşi pregătesc cele necesare pentru tăiatul porcului şi pregătirea preparatelor tradiționale din carne de porc.

În toată agitația, cei mai fericiţi sunt copiii, căci ei vor fi urcaţi pe porcul pârlit şi curăţat, pentru a fi voioşi tot anul. Tot copiii au parte de bășica porcului, din care vor face o minge cu care se vor juca printre picioarele adulților.

În unele sate, copiii sunt însemnaţi pe frunte cu sângele animalului, în semnul crucii, pentru a fi feriţi de boli de-a lungul anului următor.

Alte obiceiuri cer ca înainte de a începe sacrificiul, porcul să fie însemnat cu o tăietură în formă de cruce pe frunte şi pe spate, zicându-se: În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!

Când vii cu porcul tăiat în casă, trebuie adusă mai întâi căpățâna cu râtul înainte, pentru a avea parte de noroc.

Când tai porcul de Ignat, înainte de Crăciun, uită-te bine la splina lui. Grosimea splinei prevestește cât de grea va fi iarna care vine. Când splina e peste tot groasă, iarna va fi grea de la început până la sfârșit. Dacă splina e doar la un capăt înainte sau înapoi mai groasă, iarna va fi doar la început sau la sfârșit mai grea. Dacă splina e mai umflată la mijloc, așa și iarna o să fie mai grea la mijloc.

Primăvara, seamănă porumbul în aceeași zi din săptămână în care a picat Ignatul. Adaugă în cuib și semințe de dovleac ca să ai parte de rod bogat.

De Ignat nu se coase și nu se spală. Potrivit Tradiții & Superstiții, pe femeia care nu se supune o găsește Ignatul, adică se îmbolnăvește.

În ajunul tăierii porcului de Ignat, în unele regiuni ale țării se păstrează obiceiul de a fierbe grâu în fiecare casă, grâu pe care stăpânul casei trebuie să-l tămâie și să-l binecuvânteze. Toți ai casei trebuie să mânce din acest grâu, iar ceea ce rămâne se aruncă dimineața la păsări. Numai așa vor fi cu toții feriți de necazuri și supărări.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!