Tehnologia ne ușurează munca, dar ne ține conectați permanent la birou. Mesajele și sarcinile de serviciu continuă să apară pe telefon chiar și după terminarea programului. Cum reușim să separăm viața profesională de cea personală și să evităm epuizarea, ne explică invitatul Observator 16, Alexandra Ene, consultant în resurse umane.

PREZENTATOR: Cum impunem limite între viața personală și viața de la serviciu? Și mă refer la acele limite care să fie totuși echilibrate, adică să nu trecem dintr-o extremă în alta. Nu mai vreau să fac asta sau nu știu, mă arunc cu totul în job.

INVITAT: Da, cred că limitele sunt undeva în responsabilitatea și a noastră, și a angajatorului. Deci undeva mixt, să zicem, în sensul în care și noi trebuie să comunicăm și să ne impunem, ok, opt ore de serviciu sau fiecare cât are, și să comunicăm și a angajatorului că, după o anumită oră, spus diplomat, din păcate după o anumită oră nu mai poate răspunde și și a angajatorului să fie conștient de aceste limite.

PREZENTATOR: Deci ideal de comunicat și nu trasat această limită fără să fie o discuție înainte, în prealabil.

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INVITAT: Trebuie o discuție. Eu sunt fanul discuțiilor în orice context pentru că ajută și la colaborarea ulterioară. Sigur că este dreptul angajatorului să aibă timpul liber, timpul de odihnă, însă întotdeauna când limitele sunt trasate, sigur, cu fermitate, dar și cu o comunicare colaborativă, întotdeauna lucrurile au mai mari șanse de succes.

PREZENTATOR: Și cum spui mai bine? Hai să dăm și un exemplu. Nu mai răspunzi, că nu mai doresc să răspund la telefon, pe WhatsApp, la telefon sau pe e-mail după o anumită oră, sau că pot să fiu flexibil în caz că, situația o cere aici, probabil în funcție de domeniul de activitate, dacă pot exista urgențe. Și cum faci? Pentru că pot să trasez aceste limite, dar stau să mă gândesc că sunt companii care au reprezentanța mamă, adică sunt companii internaționale cu sediile în România și funcționează poate și pe un alt fus orar. Și aici s-ar putea să apară o discuție pe care să nu o poți controla.

INVITAT: Sigur este dreptul lor să trimită mail-urile sau mesajele în timpul orelor de lucru, dar eu nu am responsabilitatea să răspund la ora respectivă. Și eu lucrez cu clienți din străinătate pe toate fusurile orare, ei îmi scriu când au ceva de comunicat, iar eu le răspund în momentul în care mă conectez. Deci faptul că cineva mi-a trimis un mesaj, un email, nu înseamnă automat că eu sunt obligată să răspund în momentul respectiv, dacă sunt în afara programului. Din nou, când vorbim de un job fix, în tot felul de situații și aici sunt nuanțe, evident, întotdeauna depinde, dar în general ar trebui trasate lucrurile cât mai clar.

PREZENTATOR: Se aplică și pentru cei care lucrează de acasă?

INVITAT: Cu siguranță, dar aici depinde foarte mult de tipul de contract pe care îl au, pentru că este o diferență între un work-from-home telemuncă și jobul flexibil. La telemuncă teoretic ai aceleași ore de muncă, nu înseamnă că dacă lucrezi de acasă ești obligat să stai 10 ore în loc de 8. Dacă ești program flexibil, atunci obligativitatea este de a rezolva taskurile, de a avea rezultatele dorite de companie și de jobul tău, având o anumită autonomie în modul în care îți rezolvi și când rezolvi taskurile respective.

PREZENTATOR: Mai elegant să stabilești o limită folosind e-mail-ul, pentru că acolo poate că nu ești condiționat să răspunzi foarte repede față de WhatsApp, unde clar, acolo se așteaptă să primești un răspuns.

INVITAT: Se așteaptă, dar faptul că se așteaptă nu înseamnă că și noi suntem obligați să venim în întâmpinare a așteptărilor, că timp nu am o obligație de a răspunde la acel mesaj. Este o presiune pe care n-o punem și noi, singuri.