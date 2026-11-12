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Video Românii, mai fericiți la muncă decât nemții și italienii. Salariul, abia pe locul 5 în topul priorităților

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Editor Iulia Pop | Timp citire: 1 minut
Publicat la 12.11.2026, 08:49 | Modificat la 12.11.2026, 09:06

Un clasament internaţional recent arată că românii sunt mai fericiţi la locul de muncă decât italienii, nemţii sau spaniolii. Şi surpriza abia acum vine: salariul nici măcar nu se află printre primele trei motive pentru care rămânem la actualul job.

Românii sunt mai mulțumiți la locul de muncă decât germanii, italienii și spaniolii, potrivit unui studiu realizat în 27 de țări. Cercetarea a analizat 10 indicatori, printre care satisfacția profesională, sentimentul de mândrie, relațiile cu colegii, recunoașterea din partea superiorilor, dar și nivelul de oboseală și frustrările acumulate la serviciu.

Surprinzător, salariul ocupă abia locul al cincilea în clasamentul motivelor pentru care angajații aleg să rămână la actualul loc de muncă. Printre factorii care contribuie la satisfacția profesională se numără siguranța locului de muncă, relațiile bune cu colegii și echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Iulia Pop
Iulia Pop

Reporter senior la Observator Antena 1, care acoperă partea de Vest a țării. Are peste 20 de ani de experienţă în jurnalism.

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