Se pare că nu banii ne fac fericiți la serviciu. Un studiu recent arată că românii sunt chiar mulțumiți de job, mai mulțumiți decât italienii, nemții sau spaniolii. Iar salariul nu e nici măcar în primele trei motive pentru care rămân la locul de muncă. Contează mai mult să le placă ce fac și să se înțeleagă bine cu colegii.

Beni face cafea într-o cafenea din Timișoara. Cea mai mare bucurie a lui e mulţumirea clienților.

Angajat: E o apreciere, mă bucură chestia asta, că știu ce fac şi mă bucur că oamenilor le place.

Reporter: Cât de important e colectivul?

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Angajat: E foarte important.

Reporter: Pe ce loc ai integra salariul?

Angajat: Pe locul 2.

Olivera e bucătar şi se bucură când vede că oamenii revin pentru mâncarea ei.

Olivera: Bucuria mea vine din pasiunea a ceea ce fac.

Reporter: E o satisfacție aparte? A intrat o comandă acum?

Olivera: Cred că da.

Reporter: Sunetul asta, ce senzaţie creează?

Olivera: Mă bucur că lumea apreciază, vine mereu la noi.

Fiecare găsește însă bucuria la serviciu în altceva

"Pentru mine, o zi bună la Observator înseamnă să plec pe teren cu o poveste care merită spusă, să găsesc oamenii care îi dau sens , iar la fi al de zi sa am sentimentul că am făcut un material bun. Banii contează, bineînțeles, dar la fel de mult contează și satisfacția muncii. Printre lucrurile care ne fac să venim cu plăcere la serviciu se numără si siguranța locului de muncă, relațiile bune cu colegii și echilibrul dintre viața profesională și cea personală", spune Iulia Pop, reporter Observator.

Iar românii chiar sunt mulțumiți la job, arată un studiu internațional.

Suntem peste media globală și îi depăşim pe italieni, nemți sau spanioli. Cercetătorii s-au uitat la zece lucruri: de la mândria și rostul muncii, la relațiile cu colegii și cu șefii, până la oboseală și frustrări.

"Sunt avocat. Să văd cum viețile clienților mei se schimbă în bine, în sensul că pot să le rezolv o problema esențială, iar dacă reușesc asta înseamnă că mi-am îndeplinit profesia", spune o persoană.

Mulţi angajaţi nu vin la serviciu doar pentru salariu

Salariul contează și el, dar abia pe locul cinci printre motivele pentru care rămânem la un loc de muncă. Totuși, unii români spun că banii sunt pe primul loc, mai ales pe timp de criză.

"Cel mai important este salariul, nu are rost să scoatem asta din ecuaţie, apoi mediul, sigur", menţionează un angajat.

"Mă gândesc că în situația de acum, în care criza economica s-a instalat, există această fericire, satisfacție a românului, că are un serviciu înainte de toate", explică Adrian Marcu, sociolog.

Studiul a fost făcut în 27 de țări. Cei mai mulțumiți la job sunt indienii şi mexicanii. La coadă sunt cehii, portughezii și japonezii.