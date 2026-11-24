Tribunalul din Madrid a explicat că bărbatul s-a ocupat de curățenie, gătit și cumpărături, în timp ce soția sa călătorea în interes de serviciu. Instanța a considerat că aceste activități reprezintă o contribuție la întreținerea familiei.

Tribunalul Provincial din Madrid a obligat o femeie, inginer în telecomunicații, să îi plătească fostului soț, în vârstă de 48 de ani, suma de 60.000 de euro pentru cei nouă ani de căsnicie în care acesta s-a ocupat de gospodărie, în timp ce ea muncea și călătorea fără restricții.

În plus, femeia va trebui să îi plătească și o pensie compensatorie de 400 de euro pe lună, până la 31 decembrie 2027. Instanța respinsese inițial această cerere și îi acordase bărbatului doar 10.000 de euro drept despăgubire.

Potrivit hotărârii judecătorești, cei doi s-au căsătorit în august 2016, în baza unui regim de separație a bunurilor, potrivit căruia veniturile fiecăruia îi aparțin exclusiv. Cei doi au locuit împreună până în martie 2025.

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În această perioadă, bărbatul s-a ocupat de curățenie, spălatul rufelor, gătit și cumpărături, fapt dovedit prin mesajele de pe WhatsApp prezentate în instanță. Soția sa câștiga între 4.000 și 4.500 de euro net pe lună.

Pentru că nu avea venituri proprii, bărbatul a trăit din salariul soției

În acești ani, el și-a finalizat studiile în domeniul artelor plastice și a început un doctorat.

În urma divorțului, instanța i-a acordat 10.000 de euro, dar i-a respins cererea pentru pensia compensatorie. Bărbatul a contestat decizia la o instanță superioară, unde a solicitat 95.844 de euro pentru munca depusă în gospodărie și o pensie lunară de 800 de euro, timp de patru ani.

Cele două forme de compensație sunt diferite și pot fi acordate simultan. Despăgubirea pentru munca domestică, prevăzută la articolul 1438 din Codul civil spaniol, se aplică doar căsătoriilor încheiate în baza regimului de separație a bunurilor. Aceasta recompensează contribuția unuia dintre soți la viața de familie prin activitățile casnice, în locul unui venit salarial.

În schimb, pensia compensatorie are rolul de a reduce dificultățile financiare cu care se confruntă unul dintre soți după divorț.

Cum a fost calculată valoarea muncii depuse în gospodărie

Pentru a stabili valoarea muncii depuse în cei nouă ani de căsnicie, instanța a luat în calcul salariul minim din Spania din 2025, de 1.184 de euro pe lună. Această sumă a fost înmulțită cu 108 luni, echivalentul celor nouă ani, iar valoarea totală a ajuns la 127.872 de euro.

Aceeași metodă de calcul a fost acceptată de Curtea Supremă a Spaniei în 2023, într-un proces de divorț din Palencia. Judecătorii au explicat atunci că despăgubirea trebuie să reflecte banii economisiți de familie prin faptul că nu a fost nevoie să angajeze pe cineva care să se ocupe de treburile casnice.

Cu toate acestea, instanța a redus despăgubirea la 60.000 de euro. Judecătorii au ținut cont de faptul că, în timpul căsniciei, femeia îi plătise deja soțului echipamentul pentru ciclism, studiile doctorale și îi oferise anumite sume de bani.

De asemenea, instanța a considerat că, dacă bărbatul ar fi avut un loc de muncă, o parte semnificativă din salariul său ar fi fost oricum destinată cheltuielilor familiei.

Judecătorii au subliniat însă că, datorită contribuției soțului la treburile casnice, femeia și-a putut desfășura activitatea profesională fără nicio restricție și a putut efectua deplasările necesare în interes de serviciu.

În ceea ce privește pensia compensatorie, instanța a precizat că articolul 97 din Codul civil impune analizarea dezechilibrului financiar dintre foștii soți, indiferent dacă pensia este solicitată de femeie sau de bărbat.

În acest caz, dezechilibrul a fost evident, deoarece familia a beneficiat de un nivel de trai mediu spre ridicat exclusiv datorită veniturilor femeii.