30 de ani de la moartea lui Ayrton Senna. Expoziţie comemorativă dedicată pilotului brazilian, la Roma

Ambasada Braziliei la Roma a prezentat joi o expoziţie dedicată pilotului brazilian de Formula 1 Ayrton Senna, pentru a comemora 30 de ani de la moartea sa tragică şi a prezenta, în plus faţă de succesul sau sportiv, toate faţetele angajamentului său social, scrie EFE, citată de Agerpres.

Expoziţia, care se va deschide publicului pe 24 aprilie şi se va desfăşura până pe 13 octombrie, va acoperi întreaga viaţă a legendarului pilot într-un mod transversal, trecând prin toate succesele lui sportive, prezentarea unor obiecte de colecţie şi, mai presus de toate, punând accent pe viaţa lui din afara circuitelor.

Senna şi-a pierdut viaţa pe 1 mai 1994

Galeria va include până la 253 de obiecte, de la maşini la tricouri, 114 fotografii luate de cei mai buni fotografi ai timpului, 6 ecrane gigantice cu videoclipuri ale celor mai bune secvenţe pe circuite şi un podcast pentru însoţirea vizitatorilor. În zilele de joi şi vineri va fi expus monopostul McLaren Honda MP4/4 cu care Senna a câştigat în 1988 primul său titlu mondial, ieşind învingător în 15 din cele 16 curse disputate.

''Senna a fost unul dintre cei mai importanţi piloţi ai Formulei 1. Suntem aici să ne amintim de moştenirea sa, aceea a unei vieţi dedicate motorsportului, deşi a avut o preocupare socială foarte importantă. A avut un angajament profund şi după moartea sa se ştia că a contribuit mult la caritate şi a colaborat în proiecte pentru copii... şi asta ne arată cum a fost Ayrton, cel mai important pilot din Brazilia'', a declarat Renato Mosca, ambasadorul Braziliei la Roma, în cadrul prezentării expoziţiei la sediul ambasadei.

Senna şi-a pierdut viaţa pe 1 mai 1994 într-un accident produs în timpul Marelui Premiu al statului San Marino, pe circuitul de la Imola (Italia), după ce a pierdut controlul monopostului său la o viteză de 300 km/h şi s-a izbit de parapetul de pe marginea pistei în timp ce parcurgea al şaptelea tur. Senna, care a pilotat pentru echipele Toleman, Lotus, McLaren şi Williams, între 1984 şi 1994, a cucerit titlul mondial în Formula 1 în 1988, 1990 şi 1991, iar în 1989 şi 1993 s-a clasat pe locul secund. În cei 11 ani petrecuţi în topul sportului cu motor, el a înregistrat 41 de victorii, 80 de clasări pe podium şi 65 de plecări din pole position, în doar 162 de curse.

