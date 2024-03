Angajata Red Bull a sesizat oficial FIA în cazul lui Christian Horner. Şeful echipei, acuzat de "comportament nepotrivit"

Potrivit postului britanic, plângerea adresată organismului de conducere al sporturilor cu motor vine în urma a două rapoarte anterioare. Primul a venit pe 2 februarie, prin intermediul liniei telefonice de etică F1 a FIA, cu câteva zile înainte ca acest caz să devină public. Acest apel făcea referire directă la comportamentul lui Christian Horner faţă de o angajată a echipei austriece şi cerea FIA să analizeze problema, exprimându-şi totodată temerea că Red Bull încearcă să muşamalizeze afacerea.

Horner a negat întotdeauna acuzaţiile care i se aduc

Al doilea raport, întocmit la 6 martie, reiterează acuzaţiile formulate în primul raport şi avertizează că, dacă organismul nu va acţiona, denunţătorul - a cărui identitate nu a fost precizată de BBC - va informa presa. Contactată de AFP, FIA a răspuns că "nu este în măsură să confirme că plângerea a fost depusă" din cauza procedurilor pe care le aplică la nivel intern în tratarea acestui tip de cazuri şi a "confidenţialităţii stricte pe care şi-o impune şi pe care va continua să şi-o impună".

Horner, în vârstă de 50 de ani, care este căsătorit cu fosta componentă Spice Girl Geri Halliwell, care a apărut alături de el la Marele Premiu al Bahrainului, a negat întotdeauna acuzaţiile care i se aduc. El a fost exonerat săptămâna trecută de Red Bull, după o anchetă internă de 10 săptămâni efectuată de un avocat extern numit de echipa austriacă. Angajata, care a fost suspendată din echipă după ce plângerea sa a fost respinsă, ar fi decis să facă apel la decizia internă şi a cerut Red Bull să îşi reconsidere poziţia, potrivit mai multor informaţii din presă.

