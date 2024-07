"A fost o cursă între câini aşa, aşa am simţit. Aşa e în finalele olimpice. Ne-am batut pana la ultimul braţ. Nu îmi place să fiu atât de emoţionat. Dar e frumos", a declarat David Popovici. Un minut, 44 de secunde şi 72 de sutimi a durat cursa de infarct a lui David Popovici. A câştigat la două sutimi, după un sprint fulminant pe ultimii 50 de metri. Inima unei ţări s-a oprit pentru o clipă, până când a fost afişat rezultatul oficial. Apoi a venit explozia de bucurie. Un moment pe care David şi l-a promis imediat după ce a ratat podiumul la Tokyo, în urmă cu 3 ani. Data viitoare va fi aur, spunea după ce a terminat pe locul 4 în Japonia.

"Tânărul minune", "Aurul unui fenomen" sau "Băiatul de aur al României". Popovici are întreaga planetă la picioare

Sportivii români prezenţi la Paris au trăit momentul cu mare bucurie şi cu tricolorul în braţe. Printre ei, extrem de emoţionată, a fost Camelia Potec. "Am plans si o să mai plâng, Mihai râde că m-a văzut şi mai devreme, este normal, au trecut 20 de ani", a declarat Camelia Potec, medaliată olimpică. Acum 20 de ani, Camelia făcea şi ea istorie la Atena, la Jocurile Olimpice. Era prima medaliată cu aur la acest sport, pentru România. Se întâmpla intr-o zi de august 2004. Fix o lună mai târziu venea pe lume, la Bucureşti, David Popovici. Ca să ducă mai departe visul campionilor români. "Înseamnă mult pentru România. Noi nu avem o istorie prea bogată, cel puţin la înotul masculin. Eu eram primul medaliat şi singurul. Iată că am rămas doar primul", a declarat Răzvan Florea, medaliat cu bronz la JO Atena.

"Această medalie vine într-o zi foarte importantă pentru noi toţi. Ziua Imnului Naţional. David ne-a făcut această mare bucurie şi această mare onoare. Ca în ziua imnului naţional să câştige medalia de aur pentru România", a declarat Mihai Covaliu, preşedinte COSR. În tribune, toţi românii erau la fel, cu lacrimi în ochi. Şi părinţii lui David, şi iubita lui, şi prietenul lui din copilărie. Până şi comentatorul cursei, Emil Hossu. "Este magic să comentezi o asemenea finală, este magic pentru români pentru că sunt rare, din păcate, atât de rare. Practic toată cariera mea de jurnalist am aşteptat acest moment", a declarat Emil Hossu Longin, comentator TVR.

Victoria a fost urmărită de milioane de susţinători. Oriunde ar fi fost ei. În vacanţe, în apartamente de la bloc, sau pe stadioane. La Ploieşti, înainte de primul derby cu Rapid, publicul a privit cu sufletul la gură, pe un ecran imens, cursa lui Popovici. Tot în ţară se înregistra un alt record - nici nu apucase David Popovici să iasă din apă că preşedintele Iohannis deja făcea prima postare de felicitare. I-au urmat mai multe personalităţi din lumea politică sau a sportului. Presa straina l-a numit pe David Popovici "tanarul minune roman", "aurul unui fenomen" sau "băiatul de aur al României". Dar el se consideră un băiat ca oricare.

"Acum 5 minute am scris istorie si daca eu am putut, un baiat obisnuit, adica doar cu o dorinta foarte arzatoare si puternica, absolut oricine poate, deci, va rog, faceti-o si voi", a declarat David Popovici. Astăzi, David Popovici a intrat din nou în bazin. A câştigat seria la 100 de metri liber şi mai are un pas până la finala de mâine. Tot mâine sperăm să câştigăm medalii la canotaj. România este reprezentată în nu mai puţin de 5 finale. Pe drumul spre podium continuă şi Bernadette Szocs, care s-a calificat în primele 16 jucătoare de tenis de masă din lume.

