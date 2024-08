Bodnar şi Radiş, prima reacţie după argintul câştigat la JO 2024: "Am dat tot ce am putut. Am luptat şi nu am renunţat" - Facebook COSR / TEAM ROMANIA / Cristian Nistor

Ancuţa şi Simona, ambele de 25 de ani, au încheiat cursa în 6 minute, 50 de secunde şi 69 de sutimi. Medalia de aur a revenit Noii Zeelande, iar pe trei s-a clasat echipajul din Marea Britanie.

"Suntem fericite pentru acest rezultat. Am dat totul în această cursă. Mai mult de atât nu mai puteam să facem. Aşteptăm cursa următoare şi sperăm să fie acolo aşa cum ne dorim", a declarat Ancuţa Bodnar la TVR. "Ne bucurăm că au reuşit băieţii să cucerească aurul. Noi nu am reuşit acum, dar cu siguranţă am dat tot ce am putut. Nu cred că am spus niciodată că dacă ar mai fi fost o lovitură, nu aş fi putut să o fac, dar astăzi aşa a fost. Consider că am dat totul. Sunt mândră de echipa noastră, că am luptat şi nu am renunţat. Deşi anul nostru a fost foarte greu, nimeni nu ştie.

Este uşor să dai părerea din exterior, dar ce în sufletul nostru şi în minţile noastre doar noi ştim. Şi atunci noi mergem mai departe, aşa cum ai spus şi tu, noi mai avem o finală una de opt plus unul acolo sperăm să schimbăm culoarea", a spus la rândul ei Simona Radiş.

JO 2024: patru medalii în şase zile de competiţie

După ce canotorii au adus două medalii pentru România în probele de joi de la Jocurile Olimpice de la Paris, delegaţia tricoloră a egalat palmaresul total obţinut la Jocurile de la Tokyo din 2020 (desfăşurate în 2021). Medaliile de la Paris, două de aur, una de argint şi una de bronz, au fost obţinute în primele şase zile de competiţie.

La Tokyo 2020, România a ocupat locul 46, cu patru medalii câştigate. Au concurat 100 sportivi.

Medalie de aur: 1 - Canotaj Ancuţa Bodnar, Simona Radiş (dublu vâsle feminin);

Medalii de argint: 3 - (patru rame fără cârmaci masculin) Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu şi Cosmin Pascari; (dublu rame masculin) Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă; (spadă) Ana Maria Popescu.

La Paris, România a obţinut până în prezent patru medalii: două de aur prin David Popovici la 200 metri liber şi Marian Florian Enache şi Andrei Sebastian Cornea la dublu vâsle masculin, una de argint din Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin şi una de bronz prin David Popovici la 100 metri liber.

