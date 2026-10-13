Starul Cristiano Ronaldo riscă o suspendare de una până la trei luni pentru că a părăsit cantonamentul echipei naţionale de fotbal a Portugaliei în urma unui conflict cu selecţionerul Jorge Jesus, o decizie care a stârnit un val de controverse în ţara sa natală, relatează EFE, potrivit Agerpres .

Cristiano Ronaldo riscă o suspendare de până la trei luni pentru că a părăsit echipa naţională - Arhiva Observator

Căpitanul Portugaliei a fost suspendat provizoriu, în timp ce Comisia de ancheta disciplinară a Federaţiei portugheze de fotbal (FPF) analizează cazul deschis împotriva sa pe data de 10 de octombrie.

Procedura este considerată "urgentă" de către FPF. Articolul 160 din regulamentul disciplinar al organizaţiei prevede o suspendare cuprinsă între una şi şase luni, precum şi o amendă minimă de 510 euro pentru fotbaliştii profesionişti.

Atacantul echipei saudite Al Nassr şi-a recunoscut greşeala şi a acceptat o eventuală sancţiune într-un comunicat detaliat, emis pe 6 octombrie. Acest lucru ar putea reduce pedeapsa maximă de la şase luni la trei.

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"Nu sunt un jucător oarecare, sunt căpitanul echipei, iar acest lucru constituie o circumstanţă agravantă. Mi-am cerut deja scuze, dar ştiu că acţiunile trebuie să aibă consecinţe", a scris fostul atacant al echipei Real Madrid.

Regulamentele Federaţiei portugheze prevăd, de asemenea, o suspendare preventivă automată în urma plecării unui jucător din lot - situaţie care, în acest caz, a avut loc pe 30 septembrie. Această perioadă va fi scăzută din sancţiunea finală, ceea ce înseamnă că Ronaldo ar putea reveni pentru meciurile din luna noiembrie dacă va primi pedeapsa minimă.

Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a părăsit cantonamentul pe 30 septembrie în urma unui conflict cu Jesus, după ce antrenorul nu l-a inclus în echipă pentru meciul cu Norvegia, disputat la Oslo pe data de 27 septembrie (2-1 pentru Selecao).

Potrivit fotbalistului, conflictul a pornit de la faptul că Jesus l-a pus să se încălzească timp de o jumătate de oră, dar, în cele din urmă, nu l-a trimis pe teren.