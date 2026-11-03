Cristiano Ronaldo Junior, convocat în premieră la naţionala Portugaliei U17

Cristiano Ronaldo Junior, fiul legendarului Cristiano Ronaldo, a fost convocat în premieră la naţionala Portugaliei de juniori sub 17 ani.

Cristiano Ronaldo Junior (în centru) speră să-i calce pe urme celebrului său tată - Profimedia

Deşi are doar 16 ani, fiul lui Cristiano Ronaldo ar urma să facă parte dintr-un lot alcătuit din jucători mai mari ca el cu unu sau chiar doi ani.

Născut şi crescut în Statele Unite ale Americii, juniorul lui Cristiano Ronaldo a evoluat, deja, pentru naţionala de sub 15 ani a Portugaliei şi activează, precum celebrul său tată, în cadrul clubului Al Nassr, din Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo are custodie totală asupra fiului său, numele mamei juniorului nefiind cunoscut public, graţie unui acord încheiat de starul portughez cu aceasta.