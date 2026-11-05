La aproape 42 de ani, legendarul Cristiano Ronaldo a anunţat, oficial, că se retrage din naţionala Portugaliei, după 23 de ani în care şi-a reprezentat ţara la nivel de seniori şi a stabilit recorduri greu de egalat.

Portughezul a transmis un mesaj video prin intermediul căruia a anunţat că a venit momentul să predea ştafeta şi tricoul cu numărul 7 pe care l-a făcut celebru.

"Către poporul portughez: a sosit ziua de a preda tricoul cu numărul șapte al echipei naționale, un tricou care ne aparține tuturor. Nu am simțit niciodată că este exclusiv al meu. Însă timp de 23 de ani am avut privilegiul și responsabilitatea de a-l purta, de a-l apăra și de a-l duce cu mine pe stadioane din întreaga lume. Astăzi a sosit momentul să-l transmit viitorului. Nu este o decizie ușoară, pentru că unele decizii nu se iau doar cu mintea, ci și cu inima.

O călătorie care a început în august 2003 și mi-a schimbat viața pentru totdeauna a ajuns la sfârșit. Când privesc în urmă și mă gândesc la tot ce am trăit alături de echipa națională, nu văd doar meciuri, goluri, recorduri sau trofee. Văd oameni. Văd emigranți care, timp de nouăzeci de minute, s-au simțit puțin mai aproape de Portugalia. Văd milioane de portughezi pe care nu i-am cunoscut niciodată personal, dar care au devenit parte din viața mea.

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Pentru că, în cele din urmă, fotbalul este mult mai mult decât un joc. Fotbalul este despre oameni. De-a lungul întregii mele cariere la echipa națională, am căutat să-mi depășesc limitele. Am vrut să câștig, am vrut să fiu cel mai bun, am vrut să scriu istorie. Am fost întotdeauna exigent cu mine însumi.

Am vrut mereu mai mult, am crezut mereu că putem ajunge mai departe. Și am dat tot ce am avut mai bun pentru acest tricou. Au fost după-amiezi și seri perfecte, victorii pe care nu le voi uita niciodată, înfrângeri pe care încă îmi este greu să mi le amintesc. Am făcut și greșeli, am și suferit; au existat momente în care nu am reușit să le ofer portughezilor ceea ce își doreau cu atâta ardoare. Dar nu am renunțat niciodată. Și, mai presus de toate, nu am încetat niciodată să fiu mândru că reprezint Portugalia.

În toți acești ani, am învățat câteva lucruri foarte simple. Golurile vin și pleacă, trofeele rămân în muzee, recordurile sunt în cele din urmă doborâte. Dar există ceva ce timpul nu poate șterge niciodată: locul pe care îl ocupăm în inimile oamenilor", a fost mesajul transmis de Cristiano Ronaldo.

Decizia fotbalistului vine după ce Cristiano Ronaldo a fost implicat într-un scandal cu actualul selecţioner al Portugaliei, Jorge Jesus. Tehnicianul l-a trimis pe Cristiano Ronaldo la încălzire 30 de minute, la partida Norvegia - Portugalia 1-2, fără a-l trimite şi pe teren, lucru care nu i-a priit deloc fotbalistului. Ulterior, Cristiano Ronaldo a decis să părăsească pe cont propriu cantonamentul naţionalei Portugaliei.

Deşi a fost sancţionat cu cea mai mică pedeapsă posibilă, suspendare 30 de zile şi amendă 255 de euro, şi-a dat asigurări că va reveni alături de naţionala Portugaliei, Cristiano Ronaldo a decis, în cele din urmă, să spună "stop".

În urma sa rămân cifre astronomice, 234 de selecţii şi 146 de goluri, titlul european, cucerit în 2016, şi cele două UEFA Nations League câştigate în 2019 şi 2025.