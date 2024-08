Arată un sportiv fericit după ce a câştigat 2 medalii olimpice la Paris - aur şi bronz. Ele răsplătesc 10 ani de antrenamente intense, o disciplină de fier şi o viaţă dedicată sportului de performanţă. "Astea sunt medaliile, sunt doua bucati de metal foarte grele, dar ele doar atat sunt. Dar pentru aceste metale grele unii dintre noi muncim o viata", a declarat David Popovici.

David Popovici, primul sportiv medaliat cu aur la înot, la Jocurile Olimpice

David Popovici şi-a implinit, astfel, un vis din copilărie. A devenit primul sportiv medaliat cu aur la inot, la Jocurile Olimpice. "Înotul straluceste din nou, cu siguranta nu vor mai trece inca 20 de ani ca sa mai straluceasca", a declarat Camelia Potec. "Daca vrem sa avem medalii in continuare in jurul lui David va trebui sa construim o echipa, iar pentru asta avem nevoie de centre de pregatire comparabile cu cele din vest", a declarat Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici.

David Popovici s-a antrenat de mic la Baza Lia Manoliu, în care nu s-au mai făcut investiţii de ani de zile. "Normal, crescand acolo el a vazut cum s-a degradat usor, usor. Nu cred ca acest bazin nu se poate...repara, nu se poate recosntrui, nu se poate nu stiu...darama si construit altul", a declarat Elisabeta Lipă. Declaraţia vine după o zi care a început cu mari emoţii şi s-a terminat cu lacrimi de bucurie. "Este o medalie foarte frumoasa, muncita si ne bucuram extrem de mult, cred că am asteptat-o foarte mult", a declarat Ioana Vrânceanu, medaliată cu argint. "Nu mi-a fost rau la nicio cursa cum mi-a fost la asta! Am dat chiar ultima rasuflare din mine", a declarat Roxana Anghel, medaliată cu argint.

A urmat proba de dublu vâsle feminin, categoria uşoară. În barca noastră, două sportive cu multe medalii. Mai puţin una olimpică. "La cat am muncit in toti acesti ani cu siguranta tintesc catre cea mai stralucitoare medalie, însă eu cred că orice medalie am câştiga o vom preţui la fel de mult", a declarat Ionela Cozmiuc, medaliată cu argint. "Orice medalie are o valoare foarte mare pentru noi dar noi tintim către aur, pentru că, cum se spune, ţinteşte spre lună şi chiar dacă nu o atingi măcar eşti printre stele", a declarat Gianina von Groningen, medialiată cu argint.

Pe podiumul de premiere, Ionela abia a putut stat în picioare. Efortul din timpul cursei a fost imens. "Mi-a fost putin rau dupa cursa, transpiram asa...din abundenta! Însa, mi-am revenit, sunt mult mai bine", a declarat Ionela Cozmiuc. Răsplata a fost însă pe măsura muncii. "Am luptat de la start pana la finish maxim cat am putut! Nu am avut niciun strop de energie ramas", a declarat Gianina van Groningen. Maine, la canotaj, intră în cursa pentru medalii olimpice echipajele de 8 plus 1, feminin si masculin.

