Legendarul circuit de la Spa-Francorchamps a găzduit primul Grand Prix în 1950. Este unul dintre preferatele piloţilor din Marele Circ, dar şi al pasionaţilor de Formula 1. Mai mulţi spectatori români au primit biletul cadou, răsplată pentru o mare reuşită.

Marele Premiu al Belgiei, la Antena 1 şi în AntenaPLAY

Tânăr român: Am luat examenul.

Reporter: Ce examen?

Tânăr român: Admiterea la Automatică, am dat luni şi acum sunt aici. Este o experienţă super frumoasă.

Reporter: E prima oară?

Tânăr român: Da, prima oară.

"Două fete, am luat avionul, am luat maşină din Bruxelles şi am venit la SPA, nu orice fel de spa. Poate 1.000 de euro: biletul de avion, maşina închiriată, tot. Merită. Cea mai faină experienţă. Tremur toată, ieri a fost genial. Sperăm să fie locul 1 diferit şi tura asta", mărturiseşte o tânără.

Zeci de mii de cai putere s-au dezlănţuit la Spa, aici, în Belgia, unde am urmărit calificările. Cel ami rapid a fost Max Verstappen care ar fi trebuit să fie în pole position, dar se pare că mâine va pleca din poziţia a unsprezecea, asta din cauza unor penalizări pentru că a schimbat ceva la motorul monopostului. Mâine, în prima linie, în cursă vor pleca Leclerc, urmat de Pérez, iar din a doua linie Hamilton, urmat de Norris.

Mâine, de la ora 16, vezi cursa Marelui Premiu al Belgiei pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

