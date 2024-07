Formula 1. Lovitura încasată de Max Verstappen înaintea Marelui Premiu al Belgiei: de ce a fost retrogradat 10 locuri pe grila de start

Această penalizare a fost dictată după ce un al cincilea motor cu combustie internă, unul în plus faţă de cele patru autorizate într-un sezon, a fost instalat pe monopostul Red Bull în acest weekend. Această sancţiune nu este o surpriză pentru Verstappen, care a asigurat joi că este "foarte probabil" să fie penalizat din cauza acestei schimbări de motor.

Verstappen, penalizat înaintea Marelui Premiu al Belgiei

"Unele circuite sunt în mod natural mai favorabile decât altele (pentru a primi această penalizare - n. r.). Pe un circuit stradal", unde depăşirea este mai dificilă, "nu vrem penalizare pentru motor, aşa că, da, foarte probabil va fi aici", a explicat el joi. Verstappen vizează a patra sa victorie consecutivă pe circuitul Spa-Francorchamps, relatează Agerpres.

Articolul continuă după reclamă

Olandezul a admis joi că şansele lui la victorie vor fi mai mici în cazul unei penalizări: ''Dacă ne uităm la ultimele noastre curse, unde nu am fost în mod special cei mai rapizi, nu aş putea spune că vom avea o şansă de a câştiga cu o penalizare de zece locuri. Dar o cursă poate fi bulversată în orice moment''.

În 2022, Verstappen s-a impus în Belgia după ce a luat startul de pe locul 14 pe grila de start, iar anul trecut a câştigat după ce a plecat de pe poziţia a şasea. În clasamentul piloţilor, olandezul are un avans de 79 de puncte faţă de al doilea clasat, britanicul Lando Norris (McLaren).

Puteţi urmări cursele pe link-urile de mai jos:

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Cu ce preferaţi să plecaţi în vacanţă? Cu maşina personală Cu avionul Cu trenul

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰