Ferrari a generat venituri de 1,58 miliarde de euro, în creștere. Veniturile companiei ar putea creşte o dată cu venirea lui Hamilton la echipa de Formula 1

Ferrari tocmai și-a publicat rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului 2024, demers care s-a soldat cu o vânzare de acțiuni, însă compania de mașini de lux are nevoie de mai mult decât cifre puternice pentru a-și menține poziția pe burse, arată analiștii din cadrul XTB, informează Mediafax. Antena este casa Formulei 1™ în România pentru următorii 3 ani. Cele 24 de curse ale celui mai spectaculos sezon din istoria legendară a acestui sport vor fi transmise integral de posturile Antena şi platforma AntenaPLAY.

Scăderile bursiere ale Ferrari s-au produs în apropierea maximelor istorice ale prețului. În aceste condiții, specialiștii se întreabă dacă va reuși compania să genereze rezultate puternice în viitor, în condițiile unor reduceri ale vânzărilor.

Va fi Ferrari ajutată de Lewis Hamilton, care se va alătura echipei de Formula 1 începând cu sezonul 2025?

„Ferrari va livra întotdeauna cu o mașină mai puțin decât cere piața”, acestea sunt cuvintele lui Enzo Ferrari, fondatorul companiei de automobile sportive din Italia, care a prezentat rezultate financiare destul de bune pentru primul trimestru al anului 2024. Totuși, așteptările privind cifrele au fost variate.

Ferrari a generat venituri de 1,58 miliarde de euro, în creștere cu 10,5% de la un an la altul, față de așteptările de 1,55 miliarde de euro. În același timp, profitul pe acțiune a fost de 1,95 euro, față de așteptările de 1,85 euro și față de 1,62 euro, din anul precedent. Chiar dacă cifrele sunt îmbucurătoare, compania a prezentat o perspectivă ușor dezamăgitoare pentru întregul an în curs, indicând un profit pe acțiune de 7,5 euro, față de o așteptare de 7,77 euro.

Pe de altă parte, se estimează ca veniturile să ajungă la un total de 6,4 miliarde de euro, față de o așteptare de 6,5 miliarde de euro. Așteptări ușor mai mici din partea companiei decât previziunile pieței ar putea sugera, teoretic, o supraevaluare a prețului acțiunilor la bursă, arată analiștii din cadrul XTB.

În mod surprinzător, vânzările au fost însoțite de o ușoară scădere (cu 7 unități în Q1) în ceea ce privește livrările: 3.560 de mașini. Cu toate acestea, vorbim despre o creștere a performanțelor financiare, chiar și în contextul scăderii numărului de livrări. Acesta este rezultatul forței mărcii și al majorării prețurilor, care nu contează foarte mult pentru clienții care deja așteaptă de ani de zile mașinile de vis, punctează analiștii din cadrul XTB.

