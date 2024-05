Formula 1. Lando Norris, felicitat de Donald Trump după victoria de la Miami: "Mi-a spus că mi-a purtat noroc"

"M-a văzut şi a venit să mă felicite. Mi-a spus că a fost talismanul meu norocos (înainte de start, fostul preşedinte al SUA a vizitat standul McLaren). Nu ştiu dacă va mai veni la alte curse", a spus Norris. Lando Norris a fost felicitat şi de Max Verstappen, triplul campion mondial în exerciţiu şi actualul lider al campionatului, care a terminat al doilea la Miami. "A trecut mult timp (Norris urcase deja de 15 ori pe podium înainte de a câştiga un GP) şi sunt foarte fericit că am fost învins de Lando astăzi (duminică). Chiar a meritat-o", a declarat pilotul olandez.

Lando Norris (McLaren) a produs o surpriză mare duminică seară în Formula 1, el câştigând Miami Grand Prix, a şasea etapă a sezonului. Pentru britanic este primul succes în Formula 1.

Puteţi urmări sezonul de Formula 1, Formula 2 și Formula 3 pe link-urile de mai jos:

